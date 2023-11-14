وزير خارجية الاحتلال يزعم: جوتيريش لا يستحق قيادة الأمم المتحدة

طوفان الأقصى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم الثلاثاء، إن أمين عام الأم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لا يستحق قيادة المنظمة.

وأشار كوهين إلى أن الصليب الأحمر لم يلتق بالأسرى الإسرائيليين، زاعما أنه لا يوجد أي أدلة على أنهم أحياء.

تعرض جوتيريش لهجوم حاد

وبعد انطلاق عملية طوفان الأقصي، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لهجوم حاد من إسرائيل وعدد من الدول الغربية، وصل للمطالبة بالاستقالة من منصبه، على خلفية كلامه المؤيد لحقوق فلسطين وشعبها، بعدما أسقط ورقة التوت عن إسرائيل والغرب أمام شعوب العالم.

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تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التي أظهر فيها الوجه القبيح للمحتل الإسرائيلي، والتمس العذر لشعب قابع تحت الاحتلال فقد الأمل في الغد، واعتبر أن ما قامت به حماس يوم 7 أكتوبر -في إشارة إلى طوفان الأقصى- لم يأتِ من فراغ.

صحيح أن جوتيرش، عاد في محاولة يائسة لترضية الصهاينة بتوضيح تصريحاته ونفيه الدفاع عن حماس، بعدما اتهمته إسرائيل بدعم ما أسمته "الإرهاب".. لكن حتى رضوخه لم يلقَ قبولا لدى محتل لا تعرف الإنسانية طريقا إلى قلوبهم المتحجرة لتحقيق أهدافه الصهيونية على حساب الأبرياء من النساء والأطفال.

البداية كانت عندما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري لم يحدث من فراغ، والشعب الفلسطيني يعاني من حصار خانق.

هجوم حركة حماس لم يحدث من فراغ

وأضاف جوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن: "المستوطنات تلتهم الأراضي الفلسطينية وتدمر أحلام الفلسطينيين.. القصف الإسرائيلي على غزة بلا هوادة متواصل بشكل مقلق، نحن نشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة".

وأوضح جوتيريش أن المساعدات التي دخلت قطاع غزة "قطرة في محيط الاحتياجات"، مشددا علي أن إيصال المساعدات إلى غزة يجب أن يتم بلا أي قيود.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الفلسطينيين يحق لهم تحقيق تطلعاتهم في دولة مستقلة، مضيفا: “يجب الوقوف بحزم أمام معاداة السامية والإسلام، 35 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة”

وتابع "أجدد ندائي لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة".

وأكد أمين عام الأمم المتحدة على عدم وجود مبرر للقتل واختطاف المدنيين ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس، لافتا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم والحرب في غزة قد تمتد بالمنطقة.

ليرد سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، بالمطالبة باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بسبب تصريحاته بشأن الحرب في قطاع غزة.

و دارت آلة الإعلام اليهودي المهيمنة على العالم لتقصف الرجل بصواريخ العبارات المستهلكة حول "السامية".