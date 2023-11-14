نتنياهو يسوق مزاعم لاستكمال مجازره في غزة: نحارب محور الشر وحماس تهديد لأمريكا والغرب

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم، أن المقاومة الفلسطينية وغيرها من اسماها “الميليشيات” فى كل مكان ستمثل تهديدا لأمريكا والدول الغربية، إذا خسرت إسرائيل حربها الحالية ضد حركة حماس فى غزة، مشددا على رفضه وقف إطلاق النار.

نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار

وبينما اعترف نتنياهو بدعم أمريكا الكبير لعملية جيش الاحتلال فى غزة، أكد رفضه لدعوات وقف إطلاق النار، ومصرّا على أن ذلك يعنى الاستسلام لحركة حماس.

وزعم نتنياهو، أنّه لا بديل عن النصر التام فى غزة، ليس فقط لصالح إسرائيل أو لجيرانها بل من أجل الغرب ودول العالم المتحضرة أيضا، وأضاف “معركتنا هى معركتكم، نحن نخوض حربا ضد محور الشر بقيادة إيران التى تدعم حماس وحزب الله والحوثيين”.

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وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1153 مجزرة ارتكبها الاحتلال في القطاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 11240 بينهم 4630 طفلًا و3130 امرأة، حتى مساء أمس.

شهداء الكوادر الطبية فى غزة

وتابع: بلغ عدد شهداء غزة من الكوادر الطبية 189 بين طبيب وممرض ومسعف.

ويخضع القطاع الفلسطيني لحصار تام تفرضه إسرائيل منذ 9 أكتوبر، ما أدى إلى حرمان السكان من الماء والكهرباء والمواد الغذائية والأدوية.

والقطاع خاضع أساسا لحصار بري وجوي وبحري إسرائيلي منذ تولي حركة حماس السلطة فيه في العام 2007.

وبعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 11180 شخصا، معظمهم من المدنيين، من بينهم 4609 أطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل نحو 1200 شخص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، في 7 أكتوبر، كما قتل 44 جنديا في قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض في هذا القطاع، بحسب آخر الأرقام الإسرائيلية الرسمية.