باسم يوسف يتحدث عن فيديو ادعاء ممرضة إدارة حماس لمستشفى الشفا بـ غزة

علق الإعلامي باسم يوسف، على الفيديو المنتشر للممرضة التي ادعت تواجدها في مستشفى الشفا، والتي تم قصفها من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتم إدارة المستشفى من قِبل حركة حماس على حد قول الممرضة.

في هذا السياق، قال باسم خلال لقائه في بودكاست It's Alot، تعليقًا على فيديو الممرضة: خلفية الفيديو أصوات انفجارات مزيفة، وكل ما حولها نظيف وقفازاتها كذلك، هل أنتم بائسين لهذه الدرجة، ممرضة مزيفة! هذا الفيديو المزيف انتشر على العديد من الحسابات الرسمية الإسرائيلية.

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وأضاف باسم يوسف: حتى وإن كان ما يقال في الفيديو صحيحا، وهذا غير صحيح، وإن كانت أيضا داعش هي المتواجدة في المستشفى، هذا لا يبرر قصف المستشفى ولا المدنيين.

وتابع بقوله: مشكلتي هي أنه منذ عام 1948، أمريكا أعطت لإسرائيل 370 مليار دولار، من أموال دافعي الضرائب، وكل هذا وليس لديك القوة العسكرية لتتدخل دون قتل كل هؤلاء الأبرياء! إذا انت لا تقوم بعملك كما يجب.

علي الجانب الأخر، كان حل الإعلامي الساخر باسم يوسف ضيفًا بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 للحديث عن بداياته بالمجال الإعلامي وسر تحوله من ممارسة الطب كمهنة واستبدالها بمهنة المذيع، كما تحدث عن كواليس ظهوره وجولاته الإعلامية التي قام بها مع الإعلامي الكبير بيرس مورجان.

باسم يوسف في معرض الشارقة الدولي للكتاب

وفي مستهل حديثه قال باسم يوسف: ظهوري مع بيرس فى البداية كان دون رغبتي، وبالفعل رفضت مرتين في البداية إجراء الحوار مع بيرس مورجان حيث تواصل معي فريق إعداد البرنامج عدة مرات ولكن رفضت بسبب الصورة الظالمة التي صدرها الإعلام الغربي حول حقيقة ما يحدث فى غزة، لذلك كان الخروج للحديث عن جانب مغاير لما يتحدث عنه الإعلام نوعا من الانتحار الجماهيري.. ولكن من استفزازي لما يعرضه الغرب عن الشعب الفلسطيني قررت الموافقة على الظهور حين حدثوني للمرة الثالثة وكانت أعصابي منقلتة من شدة الظلم.

وتابع باسم يوسف: وقبل الحوار رأيت أن الطريقة الأنسب للحديث به هي ألا أتعامل مع مورجان بحدية وأن أزايد على ما يقوله بشكل جريء وفي الصميم، فإذا قال أنتم قتلتم 10 سأقول قتلنا 20 وهكذا.. ولقي الأمر الصدى المطلوب منه، ومن ثم أنا من طالب بيرس بإجراء حوار ثانٍ وأقنعته بفضل الرقم القياسي الذي حققه الحوار الأول عبر اليوتيوب وتويتر وفيسبوك.. وعرضت عليه جولة ثانية ووافق وكانت نيتي أن تكون المرة الثانية مغايرة تمامًا، فكنت أكثر هدوءًا ووضوحًا حتى أستطيع أن أوصل رسالتي إلى فئة جديدة.. وحضرت قدر المستطاع للجولة الثانية واستعنت بـ مؤرخين وأكاديميين متخصصين في الأمور التاريخية، كذلك استعنت بأعضاء من الكنيست الإسرائيلي ومواطنين من الضفة الغربية حتى يكون حديثي موضوعيًّا لا يتأثر بالعاطفة فقط.

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