استشهاد نجمي منتخب فلسطين للكرة الطائرة خلال القصف على غزة

كشفت تقارير إعلامية عن استشهاد نجمي المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة، حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة، في غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وكشفت وكالة «وفا» الفلسطينية، أن كلا من: حسن زعيتر، وإبراهيم قصيعة، لاعبي نادي الصداقة والمنتخب الوطني الفلسطيني، استشهدا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة.

وقام اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة بنعي استشهاد نجمي منتخب فلسطين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أرفق صورة الشهيدين.

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وقال: «اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة ينعى استشهاد لاعبين من منتخب فلسطين للكرة الطائرة حسن زعيتر، وإبراهيم قصيعة، إثر العدوان على غزة، رحم الله الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى»

ينعى اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة

بمزيد من الحزن والأسى استشهاد

لاعبي منتخب فلسطين للكرة الطائرة

الشهيد / ابراهيم قصيعة

والشهيد/ حسن أبو زعيتر

أثر العدوان على قطاع غزة

رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى pic.twitter.com/emMvyM38Ts — اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة (@wava_volleyball) November 13, 2023

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت معسكر جباليا.

أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهداء وجرحى بـقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 15 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي على منزلين متجاورين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن مسعفين انتشلوا 6 شهداء وأكثر من 10 إصابات جراء قصف إسرائيلي على منزل وسط مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع.

وتحدثت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى في غارات جوية ومدفعية إسرائيلية على مناطق سكنية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة وسط مصاعب في عمل الطواقم الطبية والدفاع المدني بفعل نفاد الوقود.

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول طبي في غزة اليوم تجهيز مقبرة جماعية في ساحة مجمع الشفاء الطبي في غزة في ظل تعذر خروج عشرات القتلى من أجل دفنهم.

وقال وكيل وزارة الصحة في القطاع يوسف أبو الريش للصحفيين، إنهم شرعوا في تجهيز مقبرة جماعية في إحدى ساحات مجمع الشفاء لدفن نحو 100 قتيل تكدسوا في المجمع منذ يومين.

شخصا، فيما أصيب أكثر من 28 ألفا آخرين.

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