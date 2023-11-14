أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، نتائج دور نصف النهائي من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بالمحافظات، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نتائج نصف نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظات



أقيمت (42) مباراة في (21) محافظة، أحرز خلالها اللاعبون (221) هدفا بمعدل تهديفي عالي خمسة للمباراة الواحدة في معدل تاريخي لدوري مراكز الشباب بالمحافظات، وجاءت المحافظات الأعلى تهديفًا في ذات الدور سواء من حيث نتيجة المباراة الأساسية أو ضربات الجزاء الترجيحية، مراكز شباب محافظة سوهاج الأعلى تهديفًا بـ(20) هدفًا، يليه مراكز شباب محافظة مطروح بـ(18) هدفًا، يليه مراكز شباب محافظة أسيوط وكفر الشيخ بـ(16) هدفًا لكل محافظة، فيما جاءت القاهرة والجيزة في الأقل تهديفًا بـ(5) أهداف لكل محافظة.

Advertisements



أشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.



وتحدث الوزير عن الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات وليس الرياضية فقط، والعديد من الأنشطة المنفذة بها والعمل علي تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب، وقدم الوزير الدعوة لكافة اللجان الفنية والمعنيين بمتابعة هذه النهائيات.



وجاءت نتائج دور نصف النهائي كالتالي: (القاهرة) فوز مركز شباب الخالدين علي مركز شباب منشأة ناصر بهدفين مقابل هدف، ونهضة شرق حلوان علي الجمالية بهدفين نظيفين، (الجيزة) فوز أرض اللواء 2 علي الفهميين بهدفين نظيفين، وناهيا علي وردان بهدفين لهدف، (القليوبية) بهادة يفوز علي الإصلاح الزراعي بثلاثية نظيفة، والمنزلة علي سنديون بهدف نظيف، (الأسكندرية) يتأهل أبيس 2 إلي المباراة النهائية علي حساب بهيج بعد تغلبه عليه، ليواجه طوسون بعد تغلبه علي طيبة برباعية نظيفة.



و(شمال سيناء) مركز شباب الشهيد أحمد منسي يفوز علي مركز شباب الكوثر بضربات الجزاء الترجيحية، وفوز مركز شباب 6 أكتوبر عل الجنانين بهدف نظيف، (الدقهلية) فوز سنفا علي المخزن بخمسة أهداف مقابل أربعة، والبرامون علي طماي الزهايرة بخمسة أهداف مقابل هدف، (بني سويف) بلفيا يفوز علي كوم أبوخلاد بهدف نظيف، ودشطوط علي قميش بأربعة أهداف مقابل هدفين، (الفيوم) مركز شباب أبوجنشو علي العدوة بستة أهداف مقابل هدف، وهواره المقطع علي فنوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



وفي (دمياط) شهدت فوز مركز شباب الرضا الجديدة علي شرمساح بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز كفر المياسرة بخمسة أهداف مقابل هدف علي مركز شباب ميت أبوغالب، (المنيا) تله يفوز علي أسو العروس بثلاثية نظيفة، ومطاي البلد علي قصر هور بخمسة أهداف مقابل هدف، (قنا) فوز حجازة قبلي علي المعني بثلاثية نظيفة، ومدينة قنا علي الحلة بخمسة أهداف مقابل أربعة، (سوهاج) الصوامعة شرق يفوز علي جرجا بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف، وبرديس علي المحامدة البحرية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، (الأقصر) الطود علي أرمنت الحيط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والحسينات علي الكيمان بهدفين لهدف، (البحر الأحمر) الميناء علي سفاجا بهدف نظيف، والقصير علي أبورماد بخمسة أهداف مقابل هدفين، (البحيرة) كفر قشاش علي تكلا العنب بخمسة أهداف مقابل أربعة، وبريم علي أطلميس بهدف نظيف.



(الغربية) قسطا يُقصي مركز شباب الراهبين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقليب أبيار علي سجين الكوم بخمسة أهداف نظيفة، (المنوفية) مصطاي يتفوق علي أشمون بخمسة أهداف مقابل هدفين، وشطانوف علي جزي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، (الوادي الجديد) الخارجة علي الداخلة بهدفين لهدف، وغرب الموهوب علي البشندي بنفس النتيجة، (أسيوط) الزاوية القديمة علي الواسطي بثمانية أهداف مقابل سبعة، والنواورة علي الفتح بهدف نظيف، (مطروح) أبومرقيق علي أبيار نوح بأربعة أهداف لثلاثة، والنجيلة علي الوادي بثمانية أهداف لثلاثة، و(كفر الشيخ) فوز مركز شباب محلة دياي علي روينة بخمسة أهداف مقابل أربعة، وسنهور المدينة علي مسير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.