الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يُتابع جهود رفع نواتج الأمطار (صور)

محافظ الغربية يُتابع
محافظ الغربية يُتابع جهود رفع نواتج الأمطار،فيتو

 تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بالتعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة صباح اليوم، إذ جرى الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

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 وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صفايات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق،ومتابعة جاهزية المعدات والافراد والاستعداد التام لمواجهة أى أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

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ووجه المحافظ باستمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية والطرق الرئيسية،مشددا على تمركز المعدات والأفراد  مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وتفعيل غرف العمليات وجاهزيةالمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس.

وأشار رحمي إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا.

وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم  0403341233.

كما أكد محافظ الغربية أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة اجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء كافة الإجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه، مؤكدًا على استنفار كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجهًا قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الري والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أول بأول.

وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة،الأشجار واللافتات الإعلانية، ذلك إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.

 

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