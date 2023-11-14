المؤبد لسائق بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة " الحشيش والهيروين" بدائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وخالد على ابراهيم على، محمد عبد المعز الغمراوي، ووكيل النيابة مصطفى الطويل، وأمانه سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة، في القضية رقم ۱۰٦۱۲ / ۲۰۲۲ مركز طوخ، والمقيدة برقم ١١٨٦ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "ع. س. س" محبوس – السن٥٥– المهنة سائق، لأنه في ٢٠٢٢/٥/٨، بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار، كما أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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وتوصلت تحريات المباحث، أن المتهم حال خروجه من مسكنه لاستقلال السيارة تم ضبطه وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وكذا عثر بجيب الجلباب الآخر على ٢ اثنين هاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة بداخلها ١٠ قطع لجوهر الحشيش المخدر وكذا على الأسطوانة لجوهر الهيروين المخدر وكذا حقيبة بداخلها مبلغ مالي وقدره ٣٢۰۰۰ اثنان وثلاثون ألف جنيه.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبلغ المالي هو من متحصلات اتجاره في المواد المخدرة والهواتف المحمولة لاستخدامها في تسهيل الاتصال بعملائه من تجار ومتعاطي المواد المخدرة والسيارة قيادته لاستخدامها في تنقلاته في توزيع وترويج المواد المخدرة.