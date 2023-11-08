الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أهالي عروس بنها يذبحون عجلا بعد تنفيذ حكم الإعدام على القاتل

ذبح عجل ابتهاجا بحكم
ذبح عجل ابتهاجا بحكم عروس بنها، فيتو

أبدى أهالى قرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية سعادتهم عقب تنفيذ مصلحة السجون حكم الإعدام بحق حسان.ص لقتله الطالبة تقي ناجى الشهيرة بعروس بنها.

جنايات بنها تقضي بالمؤبد لمتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل تقي ناجى عروس بنها


وقامت أسرة العروس التى قتلت يوم نقل اثاث الزوجية من منزلها إلى منزل عريسها بذبح أحد العجول أمام منزلهم الجديد الذي انتقلوا إليه بعد واقعة قتل ابنتهم بسبب عدم قدرة الأم والأب على تحمل الحياة في منزل وحوائط وجدران  كانت شاهدة على قتل ابنتهم التى كانت تتمتع بسمعة طيبة وسط القرية وبين زميلاتها في كلية الآداب بجامعة بنها والتى أصدرت وقتها بيانا تنعى فيه وفاتها.


وأبدت والدة تقي سعادتها لتنفيذ حكم الإعدام وتحقيق العدالة والقصاص من قتلة نجلتها تقي.


وقام جيران عروس الجنة بتوزيع العصائر على الجيران فرحا بتنفيذ حكم الاعدام الذى تم مساء أمس وتم نقل جثة القاتل إلى مقابر قرية كفر الجزار ليتم دفنه في مقابر أسرة والدته بعد رفض عائلة والدة دفته في مقابرهم وفق مصادر بالقرية.

Advertisements

وكانت الدائرة الثانية لجنايات بنها قضت بإحالة المتهم الرئيسي بالقضية "حسان.ص" بقتل "تقى ناجي" المعروفة إعلاميًا بعروس بنها بالإعدام وإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية، وتقدم محامي القاتل بالنقض على الحكم والذي جاء بالرفض اليوم ليجرى تأييد حكم الإعدام على القاتل.

والتحقيقات التي جرت بشأن القضية كشفت عن تفاصيل صادمة، منذ بداية البلاغ في مارس 2017 بالعثور على تقى مذبوحة ومصابة بـ21 طعنة في مختلف أنحاء جسدها داخل "شقة الزوجية"، قبل حفل زفافها بساعات بمنطقة كفر الجزار التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية، وبدأت بورود بلاغًا من ناجي ذكي محمد الخضري، بالمعاش، مقيم كفر الجزار، أنه حال عودته للمنزل، عقب نقل المنقولات الخاصة بنجلته، من منزله إلى السكن الذي أعده خطيبها، الذي تم عقد قرانه عليها قبل يومين من وقوع الجريمة، استعدادًا لزفافهما بعد أيام، فوجئ بنجلتة "تقى ناجي زكي محمد الخضري"، طالبة بكلية الآداب، جامعة بنها، ملقاة بصالة الشقة، متوفية، وبها عدة طعنات، في الرقبة وإصابات متفرقة بالجسم.


وتشكل فريق بحث، أشرف عليه مدير مباحث القليوبية، وتم فحص المجني عليها وأهليتها "علاقات – تعاملات – خلافات – مترددين – أصدقاء"، وصولًا لما يفيد في كشف غموض الحادث.

واستهدف فريق البحث فحص قاطني العقار محل الحادث والعقارات المجاورة، والمطلة، وصولًا لثمة اشتباهات أو مشاهدات للجناة، ومن خلال الفحص توصل ضباط المباحث إلى معلومات مفادها أن كلًا من "حسان صلاح محمود حسان"، وشهرته "حسان الوزير"، 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، يعمل فران بمخبز والده، و"أحمد حسين قطب محمود أبو العينين" وشهرته "أوسة"، 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، ومقيم بالعقار الملاصق للمجني عليها، شوهدا في وقت معاصر أعلى سطح عقار المجني عليها، وبدأت القوات فى الاشتباه بارتكابه الواقعة، وبتكثيف التحريات، وتقنين الإجراءات، تمكنت القوات من التوصل إلى أدلة تشير إلى أن المتهمين هما مرتكبا الواقعة.

 

وذكرت التحريات أنهما اتفقا على قتل المجني عليها، وسرقة مسكنها، من مصوغات ذهبية، أو مبالغ مالية، بمناسبة استعداد أسرتها لزواجها، وتجهيز منزل الزوجية، وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف المتهمان، أمكن ضبطهما وعقب مناقشتهما تبين أن شقيقة المتهم الرئيسي، وتدعى "أميرة صلاح"، ربة منزل، كانت على علم بالجريمة، بالإضافة إلى أن المتهم أعطاها "الدبلة" المسروقة، من المجني عليها، وتخلصت منها، عقب إلقائها في القمامة، وكشفت التحقيقات عن تورط الشقيق الأصغر، للمتهم الرئيسي، ويدعى "محمود صلاح" وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين الرئيسيين اعترفا بتافصيل الجريمة، أمام فريق التحقيق من النيابة، مؤكدين أنهما اتفقا سويًا على قتل المجني عليها، وسرقتها عقب خروج أهلها بالمنقولات لسكن الزوجية، ويوم الحادث، تقابلا، وصعدا إلى سطح العقار الملاصق، ومنه إلى سطح سكن المجني عليها، وهبطا من السلم إلى الشقة سكنها، وطرق الأول الباب، وعندما فتحت المجني عليها، عاجلها بطعنة بمنطقة الصدر، وقام الثاني بتكميمها لمنعها من الصراخ، وتكتيفها، من الخلف، واستكمل الأول توجيه الطعنات لها بأنحاء متفرقة من جسدها، إلى أن سقطت على الأرض.

ذبح عجل بعد الحكم علي قاتل عروس بنها، فيتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

عروس بنها مفتي الديار المصرية جنايات بنها قاتل عروس بنها

مواد متعلقة

جنايات بنها تقضي بالمؤبد لمتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل تقي ناجى عروس بنها

جنايات بنها: تنظر محاكمة عامل خردة لاتهامه بقتل صديقه بشبين القناطر

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن مصادر بنك المعرفة المصري

الأكثر قراءة

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

أهالي عروس بنها يذبحون عجلا بعد تنفيذ حكم الإعدام على القاتل

ننشر الرموز النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

القندوسي يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا في شباك الأهلي (صور)

بناء على رغبة المواطنين، الحكومة تعلن تعديلات جديدة على شروط "سكن لكل المصريين"

طارق مصطفى يحسم الجدل حول تدريبه الزمالك خلال الفترة المقبلة

الحكومة توافق على طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار في هذه المحافظات

إرضاءً لإسرائيل، فرنسا تطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 9-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

200 ألف عام، عمر فأس من العصر الحجري

تحمل توقيع صانعيها، بيع ساعة من الذهب بـ 2.4 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

المزيد

انفوجراف

درس في الأزهر الشريف.. معلومات عن عز الدين القسام رمز المقاومة الفلسطينية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

تفسير حلم سقوط الجنين من بطن الأم وعلاقته بالسعادة والرزق والخير الكثير

أدعية الرزق بالزوج الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية