إنشاء فرع اتحاد الصناعات بالدقهلية لخدمة المستثمرين

ناقش الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنشاء فرع اتحاد الصناعات بالدقهلية وذلك خلال لقائه مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له .

وجاء اللقاء لبحث ومناقشة إنشاء فرع الاتحاد بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وقال مختار: الرئيس السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين العالمين في مجال الصناعة وحل كافة المشاكل التي تواجههم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتنسيق والتعاون مع المهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

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واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور عادل نور الدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات الإقليمية، والمهندس أشرف كمال نائب مدير مركز خدمات تطوير الأعمال وفروع الاتحاد ، لبحث ومناقشة إنشاء فرع الاتحاد بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وأكد " مختار " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع من أجل دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة.

وأشار " المحافظ " الي ان الهدف من إنشاء فرع اتحاد الصناعات بالدقهلية هو خدمة المستثمرين أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وحل كافة مشاكلهم لدفع عجلة الإنتاج من خلال كافة أجهزة الدولة المعنية.

كما أشار " مختار " الي أن اتحاد الصناعات هو همزة الوصل بين الصناع والمستثمرين وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية لحل مشاكلهم من خلال لجان اتحاد الصناعات واصدار بيانات التواصل الخاصة بالمصنعين للمستوردين والعملاء المحليين والدوليين لسهولة التواصل مع المصنعين.

وثمن " المحافظ " دور اتحاد الصناعات علي كل ما يقدموه من خدمات من أجل تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني، والأستجابة الفورية لإنشاء فرع الاتحاد بالمنطقة الصناعية بجمصة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والصناع بالدقهلية.

جدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعمل علي تقديم العديد من الخدمات للمستثمرين والصناع ومنها تقديم الاستشارات الفنية عن طريق متخصصين من الجامعات والمراكز البحثية توفير الفرص التصديرية والاعلان عنها للمصنعين تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في الصناعة والادارة والتسويق الخارجي، والاستفادة بخدمات مكتب الالتزام البيئي "قرض بدون فوائد لشراء الآلات الجديدة " دراسة جدوي لتطوير التصنيع، واصدار خطاب للسفارات للحصول على تاشيرة السفر.

ويشارك الاتحاد في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية بدعم يصل الي 90% بالتنسيق مع هيئة المعارض والجهات المنظمة للمعارض داخل وخارج مصر وتنظيم وفود لزيارة المعارض الخارجية، والاستفادة من القروض التي يقدمها البنك الاهلي والبنوك الاخري للمصنعين والاستفادة من خدمات الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية وهي (خدمات السجل التجاري - خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية - خدمات مصلحة الضرائب - خدمات خاصة بالتعاقدات الحكومية ).