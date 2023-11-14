الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت معسكر جباليا

جباليا، فيتو
جباليا، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء،  باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت معسكر جباليا.

 أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط  شهداء  وجرحى بـقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 15 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي على منزلين متجاورين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن مسعفين انتشلوا 6 شهداء وأكثر من 10 إصابات جراء قصف إسرائيلي على منزل وسط مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع.

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وتحدثت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى في غارات جوية ومدفعية إسرائيلية على مناطق سكنية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة وسط مصاعب في عمل الطواقم الطبية والدفاع المدني بفعل نفاد الوقود.

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول طبي في غزة اليوم تجهيز مقبرة جماعية في ساحة مجمع الشفاء الطبي في غزة في ظل تعذر خروج عشرات القتلى من أجل دفنهم.

وقال وكيل وزارة الصحة في القطاع يوسف أبو الريش للصحفيين، إنهم شرعوا في تجهيز مقبرة جماعية في إحدى ساحات مجمع الشفاء لدفن نحو 100 قتيل تكدسوا في المجمع منذ يومين.

شخصا، فيما أصيب أكثر من 28 ألفا آخرين.

 

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