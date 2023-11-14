سماع دوي انفجار كبير في إيلات

قالت روسيا اليوم فى خبر عاجل لها قبل قليل إنه تم سماع دوي انفجار كبير في مدينة إيلات الإسرائيلية.

صفارات الإنذار فى إيلات

انطلقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات اليوم الثلاثاء لمدة 30 ثانية بما يشير إلى أن الصواريخ لم يكن مصدرها قطاع غزة.

وأفاد سكان في المدينة أنهم سمعوا دوي انفجار قوي. ولم ترد في هذه المرحلة أي مكالمات بشأن سقوط ضحايا.

استهداف إيلات بالصواريخ

ومنذ بداية الحرب على غزة، تم استهداف إيلات بالصواريخ خاصة من اليمن ولجأ مستوطنو غلاف غزة إلى إيلات.

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وفى وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ قصفًا في سوريا ردًّا على هجوم طائرة مسيرة على إيلات أمس الخميس.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر موقع "إكس": "الجيش الإسرائيلي شن هجومًا في سوريا قبل وقت قصير على الجماعة التي نفذت إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات التي أصابت مدرسة في المدينة".

إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية

وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى جيش الإحتلال الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير في أراضي ما تسمى بدولة إسرائيل".

وأمس أعلن الحوثيون، أنه تم إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة نحو مدينة إيلات الإسرائيلية.

وسمع دوي صافرات الإنذار في إيلات عقب انفجار ضخهم ناجم عن تحطم طائرة مسيرة وسقوطها على أحد المنازل.

تفعيل الإنذار في منطقة إيلات

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه: "إنه تم تفعيل الإنذار في منطقة إيلات.. التفاصيل قيد المراجعة".

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