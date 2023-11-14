الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

مصرع سيدة إثر دهسها أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بشبرا الخيمة

مصرع ربة منزل بالقليوبية،
مصرع ربة منزل بالقليوبية، فيتو

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع سيدة إثر دهسها أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بالشارع الجديد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة بالطريق في ظروف غامضة.

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انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، للمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى «نهى ح » ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي، إثر حادث تصادم سيارة مسرعه خلال عبورها الطريق، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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