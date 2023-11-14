مصرع عامل سقط في بيارة صرف صحي بالشيخ زويد
لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه في بيارة صرف صحي أثناء عمله بها بمدينة الشيخ زويد وتم نقله الى مستشفى الشيخ زويد تحت تصرف الأجهزة المعنية.
مصرع عامل سقط في بيارة صرف صحي بالشيخ زويد
وتلقت الأجهزة المعنية بلاغ يفيد بسقوط عامل أثناء حفر بيارة صرف صحي بمدينة الشيخ زويد وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زويد في حالة إعياء شديد.
وأعلنت المصادر الطبية أن الشاب يدعى محمد مهدي ابو سليمة أثناء عمله في بيارات الصرف الصحي حيث انهال عليه التراب أثناء العمل وتم نقله الى مستشفى الشيخ زويد في حالة اعياء شديد الا أنه فارق الحياة.
كانت محافظة شمال سيناء شهدت خلال الفترة الماضية عدد من حوادث الطرق ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.