لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه في بيارة صرف صحي أثناء عمله بها بمدينة الشيخ زويد وتم نقله الى مستشفى الشيخ زويد تحت تصرف الأجهزة المعنية.



مصرع عامل سقط في بيارة صرف صحي بالشيخ زويد

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغ يفيد بسقوط عامل أثناء حفر بيارة صرف صحي بمدينة الشيخ زويد وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زويد في حالة إعياء شديد.

وأعلنت المصادر الطبية أن الشاب يدعى محمد مهدي ابو سليمة أثناء عمله في بيارات الصرف الصحي حيث انهال عليه التراب أثناء العمل وتم نقله الى مستشفى الشيخ زويد في حالة اعياء شديد الا أنه فارق الحياة.

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كانت محافظة شمال سيناء شهدت خلال الفترة الماضية عدد من حوادث الطرق ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة.