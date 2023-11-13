لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سلم منزل أسرتها، أثناء اللهو بإحدى قرى مركز العدوة، شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سلم منزل أسرتها أثناء اللهو، داخل منزلها بإحدى قرى مركز العدوة شمال المحافظة.

مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سلم أثناء اللهو بالمنيا

وعلى الفور انتقلت فريق الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين مصرع «ن – م – ع – م»، 20 شهرًا، مقيمة بإحدى قرى العدوة، نتيجة سقوطها من أعلى السلم.

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مشرحة مستشفى العدوة بالمنيا

تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي شمال محافظة المنيا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.