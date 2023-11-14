أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري وأسباب الإصابة به

يسمى التصلب الجانبي الضموري (ALS) أيضًا بمرض لو جيريج، ويعد اضطراب عصبي عضلي يسبب ضعف العضلات، وتشمل أعراض التصلب الجانبي الضموري (ALS) صعوبة في التحدث والبلع والحركة وفي نهاية المطاف، يصبح التنفس صعبا ويشمل علاج التصلب الجانبي الضموري علاجات وأدوية للتحكم في الأعراض وإبطاء تقدم المرض.

التصلب الجانبي الضموري، فيتو

ما هو التصلب الجانبي الضموري (ALS)؟

التصلب الجانبي الضموري، أو ALS، هو نوع من أمراض الخلايا العصبية الحركية، ويؤثر التصلب الجانبي الضموري (ALS) على الخلايا العصبية الحركية — الأعصاب التي تتحكم في العضلات الإرادية.

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والعضلات الإرادية هي تلك التي تستخدم في أفعال مثل المضغ والتحدث وتحريك الزراعين والساقين، التصلب الجانبي الضموري تقدمي، مما يعني أن الأعراض تزداد سوءًا بمرور الوقت، وإذا كان الشخص مصابًا بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، فإن عضلاته تبدأ بالضمور أو الضعف.

تصبح العضلات أضعف بمرور الوقت، مما يجعل من الصعب المشي والتحدث والبلع والتنفس في النهاية، يموت معظم الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) بسبب فشل الجهاز التنفسي عندما لا تتمكن رئاتهم من الحصول على كمية كافية من الأكسجين في الدم.

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض التصلب الجانبي الضموري، إلا أن العلاجات تتحسن باستمرار ويمكن للمزيج الصحيح من العلاجات أن يبطئ تطور المرض ويساعد الأشخاص المصابين بالتصلب الجانبي الضموري على العيش بنوعية حياة جيدة.

كيف يؤثر التصلب الجانبي الضموري (ALS) على التنفس؟

يمكن أن يجعل التصلب الجانبي الضموري التنفس صعبًا أو غير فعال وذلك لأنه يؤثر على العضلات التي تحرك الصدر والرئتين وتشمل هذه العضلات الحجاب الحاجز الذي يفصله عن البطن وتشمل عضلات التنفس الأخرى المتضررة تلك الموجودة بين الاضلاع.

وتشمل المشاكل الرئوية (التنفسية) التي يمكنك الحصول عليها مع مرض التصلب الجانبي الضموري ما يلي:

ضيق في التنفس، حتى أثناء الراحة.

سعال ضعيف.

صعوبة في تنظيف الحلق والرئتين.

اللعاب الزائد.

عدم القدرة على الاستلقاء على السرير.

التهابات الصدر المتكررة والالتهاب الرئوي.

توقف التنفس.

هل يؤثر التصلب الجانبي الضموري (ALS) على القدرات الأخرى مثل التفكير؟

في العادة لا يؤثر ALS على:

سمع.

حاسة التذوق والشم واللمس.

الرؤية.

كما أنه عادة لا يؤثر على الأمعاء أو المثانة، وتتطور مشاكل الذاكرة لدى حوالي نصف المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) وغالبًا ما تكون خفيفة، حوالي 10% من المرضى يصابون بالخرف وفقًا لموقع " Cleveland clinic" الطبي.

كيف يختلف التصلب الجانبي الضموري المتقطع عن التصلب الجانبي الضموري العائلي؟

يقسم مقدمو الرعاية الصحية مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) إلى فئتين، بناءً على مصدر المرض:

التصلب الجانبي الضموري المتقطع: حوالي 90% إلى 95% من حالات التصلب الجانبي الضموري تكون متفرقة وهذا يعني أن المرض يحدث بشكل عشوائي ولا يرتبط بأي عامل خطر واضح أو تاريخ عائلي للمرض.

التصلب الجانبي الضموري العائلي: يُسمى أيضًا التصلب الجانبي الضموري الوراثي، ويؤثر على حوالي 5% إلى 10% من الأشخاص المصابين بالتصلب الجانبي الضموري ويحدث ذلك عندما ترث المرض من أحد والديك أو كليهما، وينتشر المرض في العائلات وينتقل عن طريق الطفرات أو التغيرات الجينية.

من يصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري؟

في جميع أنحاء العالم، يتم تشخيص إصابة شخص أو شخصين تقريبًا من كل 100.000 بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) كل عام.

وتشمل عوامل خطر الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري ما يلي:

العمر: من المرجح أن تظهر الأعراض بين سن 55 و75 عامًا.

العرق والانتماء العرقي: الأشخاص البيض وغير اللاتينيين هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري.

الجنس: في وقت مبكر من الحياة، يكون الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء، على الرغم من أن الباحثين ليسوا متأكدين تمامًا من السبب ولكن مع تقدم الأشخاص في السن، يظل الخطر هو نفسه تقريبًا.

أسباب التصلب الجانبي الضموري

لا يعرف الباحثون ما الذي يسبب مرض التصلب الجانبي الضموري ويعتقدون أنه مزيج من العوامل:

الوراثة: قد تؤدي الطفرات أو التغييرات في جينات معينة إلى انهيار الخلايا العصبية الحركية.

البيئة: قد يؤدي التعرض لبعض المواد السامة أو الفيروسات أو الصدمات الجسدية إلى الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري.

التصلب الجانبي الضموري، فيتو

أعراض التصلب الجانبي الضموري

في البداية، قد تلاحظ ضعف العضلات أو تصلبها:

يحدث التصلب الجانبي الضموري عند الأطراف عندما تبدأ الأعراض في الساقين أو الزراعين على سبيل المثال، قد يكون لدي الشخص ضعف في اليد وقد يكون من الصعب تزرير القميص أو الكتابة أو قد تلاحظ أعراضًا في الساق وقد تواجه صعوبة في المشي أو السفر بشكل متكرر.

البداية هي عندما تبدأ الأعراض بالكلام أو البلع.

بغض النظر عن مكان بدء الأعراض، فإنها سرعان ما تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ومع تقدم مرض التصلب الجانبي الضموري، تشمل الأعراض ما يلي:

تشنجات ورعشة في العضلات، خاصة في اليدين والقدمين.

صعوبة في استخدام الذراعين والساقين.

كلام كثيف وصعوبة في إبراز الصوت.

الضعف والتعب.

فقدان الوزن.

عندما يصبح التصلب الجانبي الضموري أكثر شدة، يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

ضيق في التنفس.

صعوبة في التنفس والمضغ والبلع.

عدم القدرة على الوقوف أو المشي بشكل مستقل.

فقدان الوزن، حيث أن الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري يحرقون السعرات الحرارية بمعدل أسرع.

الاكتئاب والقلق، حيث يصبح الأشخاص على دراية بما يحدث لهم.