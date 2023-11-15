الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب إصابة الأطفال بالجفاف، وكيفية علاجه بالمنزل

الجفاف عند الأطفال،
الجفاف عند الأطفال، فيتو

يتبع الأطفال نظامًا غذائيًّا سائلًا تمامًا خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتهم، سواء كان ذلك عن طريق الرضاعة الطبيعية او من خلال اللبن الصناعي لذلك يكون من المفاجئ أن يصاب الأطفال بالجفاف في بعض الأحيان، تمامًا مثل البالغين.

الجفاف عند الأطفال، فيتو

الجفاف يعني أن الطفل قد فقد الكثير من الماء ولا يستطيع شرب ما يكفي من السوائل (الحليب) لتعويضه على الفور، حجمهم الصغير يجعل من السهل على الرضع والأطفال الصغار فقدان الماء والإصابة بالجفاف وفي الحالات الخطيرة، قد يكون الجفاف خطيرًا على الأطفال إذا ترك دون علاج.

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علامات وأعراض الجفاف عند الأطفال

يمكن أن تختلف علامات وأعراض الجفاف اعتمادًا على كمية الماء التي يفقدها الطفل، وقد تكون مختلفة أيضًا عند الأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال الصغار.

وتشمل العلامات الشائعة للجفاف عند الأطفال حديثي الولادة ما يلي:

بقعة ناعمة غائرة في أعلى الرأس

النوم أكثر من اللازم (أكثر من المعتاد حتى بالنسبة للطفل)

البكاء مع قليل من الدموع أو بدون دموع

برودة أو تغير لون اليدين والقدمين

الجلد المتجعد

تشمل العلامات الشائعة للجفاف عند الرضع والأطفال الصغار ما يلي:

لا يشعر برغبة في اللعب

متعب أو غريب الأطوار

حفاضة جافة لمدة 6 ساعات أو أكثر.

البكاء مع قليل من الدموع أو بدون دموع

جفاف الفم

الإمساك أو حركات الأمعاء الصعبة أو الأقل (إذا كان الجفاف ناتجًا عن عدم شرب كمية كافية من الماء)

ايادي باردة

التنفس السريع

معدل ضربات القلب السريع

أسباب الجفاف عند الأطفال

الجفاف عند الأطفال، فيتو

في الأطفال حديثي الولادة

غالبًا ما يعاني الأطفال حديثي الولادة من بعض الفواق عندما يتعلمون لأول مرة كيفية الحصول على الحليب، وقد يواجهون أيضًا صعوبة في بلع الحليب وهضمه، وتعد مشاكل الإمساك بالحليب والحصول عليه شائعة جدًا، وهذان في الواقع سببان وراء فقدان الأطفال للوزن في الأسبوع الأول من حياتهم، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

لذا فإن بعض أسباب الجفاف عند الأطفال حديثي الولادة هي:

عدم قدرة الطفل على التمسك بالحلمة بشكل صحيح

انخفاض إمدادات حليب الثدي في البداية

عدم قدرة الطفل على امتصاص الحليب من الحلمة أو الزجاجة بشكل كافٍ

بصق الطفل أو القيء أكثر من اللازم

حليب الثدي ليس بالتوازن الصحيح أو مزيج من الماء والأملاح (سبب نادر جدًا للجفاف عند الأطفال حديثي الولادة)

الأسباب عند الرضع والأطفال الصغار

الأطفال الأكبر سنًا والأطفال الصغار لديهم أسباب متشابهة جدًا للجفاف وهم الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف عندما يشعرون بالإعياء، ويمكن أن تؤدي الأنفلونزا وفيروسات المعدة وعدم تحمل الطعام أو الحساسية إلى نوبة مؤقتة من الجفاف.

وتشمل أسباب الجفاف عند الرضع والأطفال الصغار ما يلي:

إسهال

القيء

التعرق

حمى

ارتفاع درجة الحرارة

العلاجات المنزلية للجفاف عند الأطفال

تعتمد العلاجات الخاصة بجفاف طفلك على السبب وعلى عمر طفلك.

الرضاعة الطبيعية بانتظام

إذا لم يكن الطفل حديث الولادة يلتصق بالثدي بشكل صحيح، يجب على الام الاستمرار في محاولة الرضاعة الطبيعية على فترات منتظمة، حاولي الرضاعة الطبيعية مرة أخرى بعد 15 دقيقة.

جرب الرضاعة بالزجاجة أو بالقطارة

جربي طرقًا مختلفة لتوصيل الحليب، ضخ حليب الثدي أو صنع حليب الأطفال، واستخدمي زجاجة أو قطارة معقمة أو ملعقة صغيرة لإطعام طفلك بلطف.

يعد البصق وحتى القيء أمرًا طبيعيًا بالنسبة للأطفال حيث يعتادون على هضم الحليب، وإذا كنت ترضعينه بالحليب الاصطناعي، جربي حليبًا صناعيًا مختلفًا لمعرفة ما إذا كان الطفل يحبه بشكل أفضل، وقد تتمكن من مساعده على التقيؤ بشكل أقل باتباع هذه النصائح.

 

بالنسبة للتعرق الليلي، ألبسي طفلك ملابس خفيفة

إذا كان طفلك الرضيع أو طفلك الصغير يتعرق أثناء الليل أو عندما ينام، ألبسيه ملابس تسمح بمرور الهواء، واختاري فراشًا أخف وزنًا، واخفضي منظم الحرارة، لمنع ارتفاع درجة حرارته أثناء الليل.

الجفاف عند الأطفال، فيتو

للحمى، قم بأخذ حمام إسفنجي

إذا كان طفلك أو طفلك الصغير يعاني من الحمى، فقد تحاولين وضعه في الماء الفاتر، لخفض الحمى.

 

تقديم الأطعمة العصير

يمكن أيضًا السماح لهم بأكل المياه، وإذا كان طفلك منزعجًا بشأن شرب الماء أو الحليب، فامنحيه الفواكه والخضروات اللذيذة مثل البطيخ أو البرقوق أو الخيار.

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