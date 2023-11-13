الإثنين 13 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

قناع البطاطس واللبن الحليب لترطيب البشرة الجافة وإزالة البقع والهالات السوداء

ترطيب البشرة الجافة،
ترطيب البشرة الجافة، فيتو

البشرة الجافة مشاكلها عديدة مثل الجفاف والبقع ما يزعج الفتيات كثيرا، لذا تحرص الفتيات على العناية بترطيب البشرة جيدا.

والبشرة بشكل عام تحتاج إلى عناية فائقة من خلال الوصفات الطبيعية التي تمد البشرة بالعناصر الغذائية التي تحتاجها البشرة.

قناع البطاطس واللبن الحليب لترطيب البشرة الجافة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع البطاطس واللبن الحليب لترطيب البشرة الجافة وإزالة البقع والهالات السوداء.

المكونات:

ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة

كوب لبن

ملعقة زيت جوجوبا

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الطريقة:

  • نخلط البطاطس واللبن معا جيدا، ثم نرفع الخليط على النار ونتركه حتى الغليان وحتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم نصفى الخليط جيدا ونأخذ السائل الناتج ونضيف له زيت الجوجوبا.
  • ثم نحفظ الخليط في علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.
  • نيللي قطنة بالخليط ونمررها على البشرة ونترك الخليط حتى يجف على البشرة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
  • نكرر الوصفة مرتين يوميا صباحا ومساء للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع مهم لإزالة البقع والهالات السوداء حيث يوضع على منطقة حول العينين.
قناع البطاطس واللبن الحليب لترطيب البشرة الجافة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

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أسباب تلف بشرتك وطرق علاجها واستعادة إشراقها

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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البشرة الجافة ترطيب البشرة الجافة قناع البطاطس واللبن الحليب لترطيب البشرة الجافة العناية بالبشرة روتين العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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