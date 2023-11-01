الخميس 02 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لتقشير البشرة الجافة وترطيبها والعناية بها

تقشير البشرة، فيتو
تقشير البشرة، فيتو

تحتاج البشرة الجافة إلى أقنعة التقشير كروتين لتنظيفها ما يساعد فى منع تكون القشور عليها نتيجة الجفاف، ولكن ذلك مرة واحدة فقط في الأسبوع ليس أكثر.

والبشرة الجافة يمكن تقشيرها بالأقنعة الجاهزة ولكنها مكلفة لذا تفضل الفتيات وصفات التقشير الطبيعية غير المكلفة.

قناع طبيعي لتقشير البشرة الجافة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتقشير البشرة الجافة وترطيبها.

المكونات:-

2 ملعقة ترمس مطحون

2 ملعقة جلسرين

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخال من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة المبللة ونفرك القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم ندلكه لمدة دقيقة على البشرة.
  • قم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر جيدا.
  • ثم نغسل الوجه بالماء البارد أو نمرر ثلجة على الوجه لغلق المسام.
  • ثم نجفف البشرة ونرطبها.
  • نكرر القناع مرة واحدة أسبوعيا للحفاظ على جمال البشرة.
قناع طبيعي لتقشير البشرة الجافة وترطيبها، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

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أسباب تلف بشرتك وطرق علاجها واستعادة إشراقها

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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