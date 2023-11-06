أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال وطرق الوقاية منها

أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال، التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض الأكثر شيوعا في فصل الشتاء وللأسف تؤثر بشكل سلبى عند الأطفال.

وأعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال، عديدة ولكن الأمهات لا تستطيع التفرقة بينها وبين نزلات البرد ما يزعجهن كثيرا.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد: إن هناك أعراض عديدة تؤكد إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية، ومن أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال:-

نزول مخاط صديدي لزج من الأنف

الصداع

ألم حول العينين

التهاب بالحلق

ارتفاع درجة الحرارة

ألم الأسنان

طرق الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح التي تساعد في وقاية الطفل من التهاب الجيوب الأنفية، منها:-

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الحرص على إعطاء الطفل معظم التطعيمات قبل الشتاء خاصة المكورات الرئوية والأنفلونزا البكتيرية.

الاهتمام بتعزيز مناعة الطفل.

عدم تعريض الطفل للأتربة.

تقديم الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يحتاجها الطفل تحت إشراف طبي.

عدم تعريض الطفل لتيارات الهواء المباشرة.

تقديم الخضراوات والفاكهة الطازجة.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس

وللحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

-التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

-غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

-تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

-تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

-تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.



-وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.