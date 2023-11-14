في رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي، منظمات تدعو لوقف تزويد إسرائيل بقذائف مدفعية

غزة الأن ، أعربت أكثر من 30 منظمة إغاثة ومجموعات دينية ومنظمات حقوقية ومجموعات غير حكومية، عن "قلقها" بشأن خطة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تزويد القوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية من عيار 155 ملم، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

إيقاف خطط تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية

وطالبوا إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إيقاف خطط تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية، التي يمكنها "تقويض حماية المدنيين" في قطاع غزة.

حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني

وفي رسالة وُجهت إلى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الإثنين، قالت هذه المنظمات، وهي منظمة العفو الدولية، و"أوكسفام"، ومركز “المدنيين في الصراع”: في ظل الظروف الحالية، فإن منح حكومة إسرائيل حق الوصول إلى هذه الذخائر، من شأنه أن يقوض حماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، ومصداقية إدارة بايدن

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وأضافت: "من الصعب تصور سيناريو يمكن فيه استخدام قذائف مدفعية شديدة الانفجار من عيار 155 ملم في غزة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ورفض البنتاجون القول ما إذا كان قد مضى قدما في خطته لتزويد إسرائيل بقذائف 155 ملم، من احتياطي الأسلحة الأمريكي في إسرائيل.

دعم إسرائيل وأوكرانيا

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، في بيان: "على الرغم من أننا لن نقدم تفاصيل محددة عن مصادر وعمليات نقل ذخائر معينة، فإننا لا نزال واثقين من قدرتنا على الموازنة بين الحاجة إلى دعم إسرائيل وأوكرانيا، وإدارة الأمن الوطني الخاص بنا، في وقت واحد"، في إشارة إلى استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إنهم سيقدمون قذائف مدفعية عيار 155 ملم من مخزون احتياطي الحرب في إسرائيل، والذي تم تصميمه لـ"تزويد الجيش الأمريكي بإمدادات أسلحة جاهزة في المنطقة، ولمنح واشنطن القدرة على تسليح القوات الإسرائيلية بسرعة".

وفي السابق، استخدمت إدارة بايدن هذا الاحتياطي لتجديد المخزونات الأمريكية في أوروبا، التي تتعرض لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا.