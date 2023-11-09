الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البنتاجون: القوات الأمريكية قصفت موقعا شرقي سوريا بتوجيه من الرئيس بايدن

قصف أمريكي لسوريا،
قصف أمريكي لسوريا، فيتو

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الأمريكية وجهت ضربات جوية استهدفت منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة موالية لإيران لتخزين الأسلحة.


وقالت أوستن في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، شنت القوات المسلحة الأمريكية اليوم ضربة دفاع عن النفس استهدفت منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، حيث قامت طائرتان أمريكيتان من طراز إف-15 بشن الضربة التي استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة".

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وأضاف أوستن أن "هذه الضربة الدقيقة الهادفة للدفاع عن النفس، تأتي ردًّا على سلسلة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا من قبل جماعات موالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".


وأكد أوستن أن الولايات المتحدة على استعداد تام لاتخاذ مزيد من التدابير اللازمة لحماية مواطنيها ومنشآتها، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية ستواصل مهامها لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في كل من سوريا والعراق.

 

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