الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البنتاجون يعلن مقتل 5 جنود أمريكيين بتحطم طائرة عسكرية في البحر المتوسط

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

ذكر بيان أمريكي أوروبي مشترك أن طائرة عسكرية أمريكية سقطت أثناء التزود بالوقود خلال تدريب بـ البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا للبيان الأمريكي الأوروبي المشترك، فقد أسفر حادث تحطم الطائرة في البحر المتوسط عن مقتل 5 جنود أمريكيين.

 

سقوط طائرة عسكرية أمريكية شرقي المتوسط

وأمس السبت، أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، سقوط طائرة عسكرية أمريكية شرقي المتوسط يوم الجمعة الماضي لافتة إلي أنه لا توجد مؤشرات على أن سقوط الطائرة العسكرية الأمريكية في شرقي المتوسط ناجم عن عمل عدائي.

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وتعرضت القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لعشرات الهجمات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، والذي يستمر حتى اليوم.

وبحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، يوم الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي عدد الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية بالمنطقة، منذ 17 أكتوبر وحتى أمس الإثنين، 38 هجوما، ارتفاعا من 32 هجوما في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة 45 جنديا وموظفا بإصابات طفيفة،

ومع الهجمات الأربع التي شنتها «المقاومة الإسلامية في العراق»، يوم الثلاثاء الماضي، يرتفع إجمالي عدد الهجمات على القوات الأمريكية إلى 42 هجوما، 20 في العراق، و22 في سوريا.

تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكد المتحدث باسم البنتاجون: أن إسرائيل تخوض معركة وجودية مع حركة حماس - حسب زعمه.

ولفت متحدث البنتاجون إلى أنه يتم التنسيق بشكل وثيق مع الإسرائيليين للمساعدة بتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف: أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل بينما تدافع عن نفسها ضد هجمات حركة حماس - حسب قوله.

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