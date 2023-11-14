خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

كشفت خبيرة لغة الجسد أن الأمير ويليام يعاني من التوتر، لكن السر لا يزال غامضا.

وأوضحت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، أن الأمير ويليام، بدا وكأنه يعاني من "توتر داخلي"، حيث شوهد وهو يرمش بعينيه بشكل متكرر وسريع، في احتفال “يوم الذكرى” الذي حضره برفقة والده الملك تشارلز الثالث.

حفل "يوم الذكرى"

وقد انضم أمير ويلز إلى والده الملك تشارلز أثناء ترأسه حفل "يوم الذكرى"، في وايتهول بلندن.

وأكدت الخبيرة جيمس، أنها لاحظت أن الأمير ويليام يعاني من بعض التوتر الداخلي، نتيجة رفة عينيه السريعة والمتكررة، والتي قد تكون بسبب محاولته كبت الدموع، أو بسبب استجابة فسيولوجية ترجع لزيادة الأدرينالين الناجم عن التوتر أو القلق أو الغضب.

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تجنب ذرف الدموع

وأشارت الخبيرة إلى أن عيني الملك تشارلز بدتا رطبتين أيضًا، وأن الطريقة التي رفع بها عينيه إلى الأعلى عدة مرات هي أسلوب آخر لتجنب ذرف الدموع فعليًا.

وأوضحت أن الأمير ويليام حاول أن يظهر بمظهر قوي أمام والده، بفضل هدوئه الذي شابه بعض التوتر الداخلي، وأنه تجنب إظهار أي ضعف، خاصة في ضوء المشاكل المستمرة مع شقيقه هاري وزوجته ميجان ماركل.

حركة عضلات الفك

وأضافت الخبيرة أن بعض التفاصيل في ملامح ويليام، مثل رفة العينين وحركة عضلات الفك، كانت تنم عن محاولته ضبط التوتر الذي يعتمل في داخله.

يشار إلى أن قداس “يوم الذكرى”، يقام في المملكة المتحدة لإحياء ذكرى مساهمة الرجال والنساء العسكريين والمدنيين البريطانيين، في الحربين العالميتين والصراعات اللاحقة، ويقام في يوم الأحد الثاني من نوفمبر، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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