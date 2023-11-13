هل يسبب مرض الشره العصبي الانتحار، وما أهم أعراضه؟

الشره العصبي هو اضطراب في الأكل يتسبب في تناول كميات كبيرة من الطعام في وقت واحد، ثم التخلص منها عن طريق التقيؤ، وتختلف الأعراض الجسدية والسلوكية والعاطفية من شخص لآخر، الوعي بالأعراض قد يمنع الشره المرضي.

الشره العصبي، فيتو

ما هو الشره العصبي؟

الشره العصبي، المعروف أيضًا باسم التهام المرضي هو اضطراب في الأكل، اضطرابات الأكل هي حالات صحية عقلية يمكن أن تهدد الحياة فحين يعاني المريض منها فقد يكون لديه هوس بالطعام والوزن وهذا الهوس يمكن أن يضر بالصحة الجسدية والعاطفية.

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يمكن تعريف الشره المرضي العصبي بأنه نمط من الأكل يتميز بما يلي:

استهلاك كمية كبيرة بشكل غير عادي من الطعام في فترة زمنية قصيرة (شراهة الأكل).

التخلص من الطعام، وقد يتضمن التطهير إجبار المريض نفسه على التقيؤ أو تناول أدوية مسهلة الملينات هي أدوية تعمل على تسريع حركة الطعام عبر الجسم، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

وقد تشمل الخصائص الأخرى للشره المرضي العصبي ما يلي:

سوء استخدام حبوب الماء (مدرات البول) أو حبوب الحمية.

تناول القليل جدًا أو عدم تناول الطعام على الإطلاق (الصيام).

ممارسة الرياضة بشكل مفرط.

إخفاء الطعام للإفراط فيه وتطهيره لاحقًا.

عادةً ما يتمتع الأشخاص المصابون بالشره المرضي بوزن طبيعي وصحي، لكنهم يحكمون على أنفسهم بقسوة بناءً على نظرتهم لشكل أجسادهم أو وزنهم، وعادةً ما يكون لديهم مشكلات تتعلق باحترام الذات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصورتهم الجسدية.

أعراض الشره المرضي العصبي

وقد يكون من الصعب اكتشاف الشره المرضي العصبي حيث غالبًا ما يقوم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بشكل خاص، ولكن أغلفة الطعام الفارغة والعبوات يمكن أن تكون علامات تحذيرية على الإصابة بالشره المرضي، وتشمل الأعراض السلوكية والعاطفية الأخرى للشره المرضي العصبي ما يلي:

كثرة الذهاب إلى الحمام، وخاصة بعد تناول الطعام.

الإفراط في ممارسة الرياضة.

الانشغال بصورة الجسم.

الخوف الشديد من زيادة الوزن.

الاكتئاب والقلق أو تعاطي المخدرات.

الشعور بالخروج عن السيطرة.

الشعور بالذنب أو الخجل عند تناول الطعام.

الانسحاب اجتماعيًا من الأصدقاء والعائلة.

يمكن أن تشمل الأعراض الجسدية للشره المرضي العصبي مشاكل في الأسنان حيث يمكن أن يسبب القيء الذاتي تآكل مينا الأسنان بسبب حمض المعدة، وقد تظهر الأسنان أيضًا واضحة بدلًا من اللون الأبيض وتكون أكثر حساسية ويمكن أن تشمل الأعراض الجسدية الأخرى للشره المرضي العصبي ما يلي:

تورم الخدين أو الفك.

مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع الحمضي.

ندوب أو خدوش أو مسامير على المفاصل (من جراء التقيؤ القسري).

إغماء.

فترات الحيض غير المنتظمة.

ضعف العضلات.

عيون حمراء كالدم.

جفاف.

ما الذي يسبب الشره العصبي؟

السبب الدقيق للشره المرضي العصبية غير معروفة لكن الباحثين يعتقدون أنه قد يكون مزيجًا من الجينات والسلوكيات المكتسبة.

الشره المرضي، فيتو

وتمارس الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام ضغوطًا على الناس للحصول على نوع معين من الأجسام، ويمكن أن تؤثر هذه التأثيرات الخارجية على صورة الجسم واحترام الشخص لذاته، كما أن الشعور بالتوتر أو الانزعاج أو الخروج عن نطاق السيطرة يمكن أن يؤدي جميعها إلى الإصابة بالشره المرضي.

مضاعفات الشره العصبي

يمكن أن يمنع الشره المرضي الجسم من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها، ويمكن أن تحدث العديد من المضاعفات المختلفة بسبب الشره المرضي العصبي بما في ذلك:

تقرحات الحلق والمعدة.

تسوس الأسنان وتجويفها.

التهاب المريء.

تلف الأمعاء وتلف المعدة.

خلل في المحلول الكهربائي، عدم توازن في المحلول.

عدم انتظام ضربات القلب

سكتة قلبية.

زيادة خطر الانتحار.