فوائد الزنك، يحمي من الأمراض المزمنة ويقوي المناعة

فوائد الزنك، ترجع إلى كونه من المعادن الهامة والأساسية في جسم الإنسان، وهو من المعادن الضرورية بعمل العديد من الاجهزة بالجسم، فهو ضروري لعمل الجهاز المناعي، وتجلط الدم، وبالتالي التئام الجروح، كما أن له دورا هاما في صحة الغدة الدرقية.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، ان فوائد الزنك، للجسم هامة وأساسية، ونقصه يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

فوائد الزنك للصحة

فوائد الزنك



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد الزنك، للجسم.

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عمل الجهاز المناعي

يحتاج الجسم إلى الزنك لمحاربة العدوى، فنقص الزنك في الجسم، يؤدي إلى التعرض لمختلف المشاكل الصحية المرتبطة بالعدوى، والإصابة بالفيروسات.

يساعد في علاج حب الشباب

عند إصابتك بحب الشباب، يمكنك الاعتماد على تناول الزنك، سواء الموضعي، او الأقراص في التخلص منها وعلاجها، فهو يعمل على تقليل الالتهاب، وتثبيط نمو البكتيريا المسببة له، وتقليل نشاط الغدد الدهنية.

التئام الجروح

من فوائد الزنك، أنه يساعد على تجلط الدم، كما أنه يدعم الجلد، وبالتالي، وجود الزنك في الجسم بمعدلات مرتفعة أو طبيعية، يساعد على التئام الجروح سريعا.

يقلل الالتهاب

من فوائد الزنك، أنه يعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى التهاب مزمن، وهو عامل مساهم في مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والتدهور العقلي

ويقلل من مستويات بعض البروتينات التي تسبب الالتهابات في الجسم.

نزلات البرد

عندما اجتاح فيروس كورونا اللعين العالم، كان الزنك من أساسيات بروتوكول علاج كورونا، وذلك لأنه يقوي الجهاز المناعي، ويحارب أعراض نزلات البرد، ويخفف من حدتها، ويساعد على التخلص من نزلات البرد في وقت أقل.

يقلل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالعمر

من فوائد الزنك، أنه يقلل الزنك بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، مثل الالتهاب الرئوي، والعدوى، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

كذلك يخفف الزنك الإجهاد التأكسدي، ويحسن الاستجابة المناعية من خلال تعزيز نشاط الخلايا التائية والخلايا القاتلة الطبيعية، والتي تساعد على حماية جسمك من العدوى.

يحمي كبار السن من عدوى الإنفلونزا، ويقلل من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، ويعزز الأداء العقلي.

الزنك وفوائده

الصحة الجنسية

يؤدي انخفاض مستويات الزنك إلى تأخر النمو الجنسي، ومشاكل الخصوبة ومشاكل الصحة الجنسية الأخرى لدى الذكور.

ولكن حذرت الدكتورة مروة، من أن زيادة معدلات الزنك في الجسم، لها تأثير سلبي، فتؤدي إلى التسمم، كما انه ضارًا بالحيوانات المنوية.

لذلك يجب استشارة الطبيب قبل الإفراط في تناول حبوب الزنك.