فوائد القشطة الخضراء، مهمة للحامل وتحمى من السرطان وتعالج أنيميا فقر الدم

فوائد القشطة الخضراء، القشطة من الفاكهة الشهيرة التى تنتشر بالأسواق فى أوقات محددة، ولها مذاق مميز ولا يقاوم.

وفوائد القشطة الخضراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية واشتهرت بفاعليتها فى علاج السرطان ومقاومته والوقاية من الإصابة به.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن القشطة الخضراء من الفاكهة الشهيرة واللذيذة التى لها قيمة غذائية عالية، وهى من الفصيلة القشطية، التى تحتوى على نسبة عالية ومتنوعة من مضادات الأكسدة.

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القيمة الغذائية الموجودة في القشطة الخضراء

وأضافت منى، أن القشطة الخضراء تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم والنحاس، والكربوهيدرات والألياف والبروتينات وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين أ.

فوائد القشطة الخضراء، فيتو

فوائد القشطة الخضراء

وتابعت، أن من فوائد القشطة الخضراء:-

تحتوى على نسبة عالية من أجود أنواع مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية، كما تساعد فى علاج أمراض السرطان.

تعزز من صحة وجمال الشعر والبشرة لاحتوائها على العناصر المهمة التي تحافظ على نضارة البشرة ومقاومة التجاعيد وتساعد فى جمال الشعر ولمعانه.

تقلل من اضطرابات القولون العصبى وتساعد فى علاج جميع اضطراباته.

تحسن المزاج وبالتالى تساعد فى مقاومة الاكتئاب.

تحسن المزاج وبالتالى تساعد فى مقاومة الاكتئاب. تساعد على الاسترخاء والهدوء والنوم الهادئ.

تقوى العظام والعضلات المفاصل وتمنع الإصابة بهشاشة العظام.

تعزز صحة العين وتحسين الرؤية لاحتوائها على فيتامين أ.

تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم والماغنسيوم.

تعزز صحة الجهاز الهضمى حيث تمنع الإمساك لاحتوائها على الألياف التي تنظم الهضم وتساعد فى تنظيف القولون ومنع الإمساك.

مهمة للمرأة الحامل حيث تقلل من أعراض الحمل، وتساعد فى نمو الجنين بشكل صحي وتعزيز صحته واستقرار الحمل.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

مهمة للرياضيين لأنها تقوي العضلات وتقلل فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائها على البوتاسيوم.

تمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالى مهم قبل ممارسة الرياضة بشكل عام.

تخفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم.

تخفض مستوى السكر بالدم وتحسن من إفراز الأنسولين بالدم.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.