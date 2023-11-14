الخارجية الأمريكية تبرر مجازر إسرائيل ضد النازحين والمرضى بمستشفيات غزة

اخبار غزة الان، قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تنشط هذه الأيام على مستوى اللقاءات والتواصل مع كل الأطراف من أجل إطلاق سراح الرهائن الأمركيين وإدخال المساعدات بشكل كاف للمدنيين في غزة.

دعم أمريكا لإسرائيل

وأضاف خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يتابعون المعركة والحرب بكل تطوراتها يوما بيوم بل ساعة بساعة، ويوجد تواصل مع الجانب الإسرائيلي وعمل كل الإجراءات التي تأخذها إسرائيل، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي منذ بدء الأزمة ثابت وليس هناك أي تغيير فيه.

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رواية إسرائيل بشأن حماس

وزعم:"لدينا معلومات مع الجانب الإسرائيلي حول استخدام حماس المستشفيات والمدارس كأماكن لتخزين السلاح منذ سنوات، وليس هذا بالجديد، وهناك إثباتات أن حماس تستغل الشعب الفلسطيني كدروع بشرية، ولكن هذا لا يعفي الدولة الإسرائيلية من اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين".

معلومات استخباراتية عن حماس

وردا عن سؤال بشأن وجود دليل موثق لوجود حماس بالفعل تحت المدارس والمشافي، قال إن حماس منذ نحو 17 سنة وهي تشن هجومها من أماكن مدنية، وهذا ليس بجديد، والملفات لدينا لكني لا أريد أن أتدخل في معلومات استخباراتية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مساء الإثنين، إن واشنطن تجري محادثات مكثفة مع إسرائيل حول هدنة إنسانية تكتيكية.



هدنة إنسانية في غزة

ولفت سوليفان إلى أن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة".

وأضاف: "لقد تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات، نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية. وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".