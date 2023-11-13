أخبار الاقتصاد اليوم، زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس.. وارتفاع في سعر السكر بالأسواق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

ارتفاع في سعر السكر بالأسواق

تشهد أسعار السكر ارتفاعا ملحوظًا في السوق المحلي، على الرغم من أن السعر المعتاد يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيها.

ويعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعا مستمرا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة.

وكان مجلس الوزراء أعلن منذ عدة أسابيع عن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض

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وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024.

وأشارت إلى أن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين، مما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.

وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

25 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقًا لآخر تحديث لها في البورصات العالمية والمحلية، وارتفعت الأسعار بقيمة 25 جنيها في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3017 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2263 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1760 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21120 جنيها.



حظر التجارة في المعادن الثمينة

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.





119 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار سيارات سيتروين C4

سيارات سيتروين، ارتفعت أسعار سيارات سيتروين C4 الجديدة 2024، في السوق المحلي، بزيادة تصل نحو 104 آلاف جنيه بعد ارتفاع التكلفة على الشركة وعدم استقرار أسعار العملة التي تسبب ارتفاع متواصل في أسعار السيارات بشكل غير اعتيادي عن الأعوام الماضية.

أسعار سيتروين C4 الجديدة 2024



وتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار سيارات سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادة ومواصفاتها داخل السوق المحلى ونرصدها في التقرير التالي أسعار السيارات قبل وبعد الزيادة التي فرضت على السيارات خلال شهر نوفمبر.

فيل مليون و269 ألف جنيه بدلًا من مليون و165 ألف جنيه بزيادة 104 آلاف جنيه.

فيل فرش أزرق غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و110 آلاف جنيه.

شاين مليون و389 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 119 ألف جنيه.

شاين فرش أحمر مليون و399 ألف جنيه بدلًا من مليون و280 ألف جنيه بزيادة 119 ألف جنيه.

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.614 تريليون جنيه، لتربح نحو 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 23954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3 % عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 10194 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 4756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 9984 نقطة.

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

ويأتي هذا بالتوازي مع إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ.

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند إم "L&M" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.