الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار سيارات بيجو 301 موديل 2024 بعد زيادة نوفمبر

سيارات ؛ فيتو
سيارات ؛ فيتو

سيارات بيجو، أعلن لوكيل المحلي للعلامة التجارية بيجو، عن تحرك أسعار السيارات خلال شهر نوفمبر الجاري، لتصل قيمة زيادة الأسعار نحو 60 ألف جنيه على أسعار السيارات، لتلحق بسيارات كيا التي ارتفعت أسعارها في السوق المحلي.

أسعار بيجو 301 موديل 2024

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات  بيجو 301 موديل 2024 وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة الاولى أكتيف 774.990 ألف بدلًا من 714.990 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية أللور 814.990 ألف جنيه بدلًا من 754.990 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

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أسعار بيجو 2008 موديل 2024

أول فئة أكتيف غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و69 ألفا و990 جنيها.

أللور بسعر مليون و399 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و289 ألفا و990 جنيها بزيادة 110 ألف جنيه.

جي تي بسعر مليون و499 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و389 ألفا و990 جنيها بزيادة 110 ألف جنيه.

أسعار بيجو 3008 في مصر كموديل 2024

أكتيف باك بسعر مليون و629 و990 ألف جنيه بدلًا من مليون و479  و990 ألف جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

أللور باك بسعر مليون و759 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و609 ألفا و990 جنيها بزيادة 150 ألف جنيه.

جي تي بسعر مليون و929 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و779 ألفا و990 جنيها بزيادة 150 ألف جنيه.

جي تي فرش أحمر بسعر مليون و939 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و789  ألفا و990 جنيها بزيادة 150 ألف جنيه.

أسعار بيجو 5008 موديل 2024

أكتيف باك بسعر مليون و819 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و669 ألفا و990 جنيها بزيادة 150 ألف جنيه.

أللور باك مليون و949 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و799 ألف و990 جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

جي تي 2 مليون و119 ألفا و990 جنيه بدلًا من مليون و969 ألفا و990 جنيها بزيادة 150 ألف جنيه.

جي تي فرش أحمر 2 مليون و129 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و979 ألفا و990 جنيها بزيادة 150 ألف جنيه.  

أسعار بيجو 408 
ألور بسعر مليون و819 ألفا و990 جنيه بدلًا من مليون و669 ألفا و990 جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

GT بسعر 2 مليون و39 ألفا و990 جنيه بدلًا من مليون و889 ألفا و990 جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

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