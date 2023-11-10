زلزال قوي يضرب إيران بالقرب من حدود دولة عربية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن زلزالا قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة عبادان، غربي إيران، بالقرب من الحدود مع العراق.



زلزال يضرب إيران

وأكد بيان هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، الصادر اليوم عن زلزال إيران، أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أواخر شهر أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، جنوب إيران، مما تسبب في إصابة 7 أشخاص على الأقل.

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ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من شيراز جنوب العاصمة طهران.

وتقع إيران فوق خطوط صدع جيولوجية رئيسة، وتعرضت لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة منطقة مينداناو في الفلبين. وفي ال132 من شهر أكتوبر الماضي ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة الفلبين، مما أدى لاهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، فيما أبدت السلطات خشيتها من احتمال أن يكون قد تسبب بأضرار، محذّرة من هزات ارتدادية.

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البيان الصادر عنها أن الـ زلزال ضرب على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيل، وهرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة خوفًا من انهيار مبانيهم.

زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر

وفي مطلع شهر أكتوبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، شمال الفلبين، وفق ما أعلنت السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاجايان.

وأكدت التقارير الإعلامية أن الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

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