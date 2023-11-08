زلزال بقوة 6.9 درجات يهز منطقة بحر باندا في إندونيسيا

زلزال، أكدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" أن زلزالا بقوة 6.9 درجة – ريختر في بحر باندا في إندونيسيا الساعة 8:52، الموافق 08/11/2023.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.9 درجة هز منطقة بحر باندا في إندونيسيا اليوم الأربعاء. وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي أمبون بإندونيسيا وعلى عمق 146 كيلومترا.

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وكان المركز أورد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.8 درجة.

وقدر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء قوة الزلزال بـ7 درجات، فيما تحدثت تقديرات أخرى عن 7.2 درجة.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.