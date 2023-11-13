إعفاء مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة من منصبه

أمر الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بإعفاء مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة خلال جولة أجراها اليوم بإدارة شبرا غرب، حيث وجد مركز صحة الأسرة بعثمان مغلق تماما وعدم وجود أي فرد من فريق النوباتجية.

تفقد الجزار مركز طبي حجازي وتأكد من الانضباط الإداري للفريق الطبي النوباتجي بالمركز، وتبين عدم وجود الطبيب النوباتجي، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

Advertisements

كما تفقد دار الأطفال المعثور عليهم التابع لمركز طبي حجازي، والاطمئنان علي الأطفال وحالتهم الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بهم.

وقام بالمرور أيضًا علي مركز صحة الأسرة بعثمان، وتلاحظ أن المكان مغلق تماما وعدم وجود أي فرد من فريق النوباتجية.

الأمر الذي دعا وكيل الوزارة لإعفاء مدير الإدارة الصحية بشبرا غرب من مهام عملها، وتكليف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية بالإشراف على أعمال الإدارة لحين تكليف مدير إدارة آخر.

تأتي الجولات بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية خاصة أوقات النوباتجيات.