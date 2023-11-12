الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة القليوبية تتابع تدريب سفراء مشواري ببرنامج المهارات الحياتية

رياضة القليوبية،
رياضة القليوبية، فيتو

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ويرافقه الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب،  تدريبات المهارات الحياتية" مشوارى " للنشء، والذى تنظمه إدارة الشباب  بالمديرية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتمكين الشباب"، ومنظمة الأمم المتحدة "يونيسيف"، من مركز شباب مدينة قها التابع لإدارة شباب طوخ  .

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  شجع الصبروط السفراء القائمين على التدريب، وقدرتهم فى توصيل المادة العلمية لهذا السن الصغير، ومساعدتهم  بابسط الأساليب، متخللها  الالعاب، وفوازير وأنشطة ذهنية بها اشكال من الفكاهة، كما أكد على  المدربين إلزام المتلقين بجميع  البرامج إتباع القواعد والنظام المقرر من وزارة الشباب والرياضة فى أيام الحضور وساعات تلقى التدريب، مع تسهيل إجراءات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، لتوسيع قاعدة الإستفادة من البرامج.
 

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   كما  أكد الدكتور محمود على المدربين القليوبية فى الحفاظ على المستوى الذى اليت اليه ترتيب المحافظة على مستوى الجمهورية، والسعى إلى الوصول إلى كل عدد ممكن من النشء والشباب، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخدمات المقدمة من وزارة الشباب والرياضة برؤية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.
 

 يخاطب تدريب برنامج مشواري فئتين منها النشء  من مرحلة العمرية سن ١٠ الي ١٤ عام  كمرحلة أولي، والمرحلة الثانية من ١٥ الي ٢٤ عام للشباب،  وبذلك ينفذ على المرحلة الأولى، وتقدم  التدريب   سفيرة معتمد  من وزارة الشباب والرياضة، تعرض فيها  مهارات الحقيبة  التدريبية من تعليم وإتقان  لمجموعة من العناصر الهامة مثل..( التفكير الإيجابي - الأساليب التحفيزية - التواصل - التقبل _ التفكير الإبداعي ) وذلك بعدة جلسات تدريب فى الفترة المحددة لكل برنامج.

 

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