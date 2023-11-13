الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

هدنة الـ5 أيام، أبو عبيدة يكشف كواليس مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال

أبو عبيدة الناطق
أبو عبيدة الناطق العسكري بإسم كتائب القسام، فيتو

كشف أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس، عن مماطلة إسرائيل في الاتفاق على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

 

وأوضح خلال كلمة، منذ قليل: "كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو الإسرائيلي مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية".

 

وأضاف: "العدو الإسرائيلي طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من المحتجزين في غزة، والوسطاء أخبرونا أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة".

 

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وواصل: "الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة لكن العدو الإسرائيلي واصل المماطلة".

 

 تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 48 ساعة

كذلك أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنه بعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدو المقاومة التصدي لقوات العدو، لافتا إلى تمكنهم من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا.

 

وأضاف أبو عبيدة: "مجاهدونا يواصلون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته ويدكون حشوداته بقذائف الهاون، قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها، وأحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية"، مشددا على أن الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها.

 

حسم العمليات العسكرية في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أمامها أسبوعان فقط للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي والعالمي مؤثرا- على حد مزاعمه وقوله.

 

وادعى وزير الخارجية، أن الضغط الدولي يزداد على دولة الاحتلال لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

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