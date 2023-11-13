الداخلية تفوز بالمركزين الأول والثاني في بطولة الشرطة العربية للبادل بقطر (صور)

شاركت وزارة الداخلية المصرية في بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل التي نظمها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وتحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني (وزير الداخلية القطري - قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا")، وذلك بالعاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من ٧-١١ نوفمبر الجاري.



وعُقدت فعاليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية و26 فريقًا يمثلون 15 دولة (قطر، السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، السودان).

Advertisements

وجاءت مشاركة وزارة الداخلية من خلال بعثة رياضية ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربيًا.

وأسفرت فاعليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائي وفوزهما بالمركزين الأول والثاني.



وقام وفد من وزارة الداخلية باستقبال الفائزين حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتمنياته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دومًا في شتى المحافل الرياضية ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها.