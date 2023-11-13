قصة مقتل صاحب محل كمبيوتر فى عين شمس.. سيدة اتفقت مع خطيب ابنتها على الجريمة لسرقة سبائك ذهب وأمواله

وضعت المال أمام أعينها ولم تعبأ بالنهاية.. “لو عايز بنتى بصحيح اسرق محل الكمبيوتر اللى جنبنا صاحبه معه دهب كتير وفلوس وبيشيلها فى المحل بتاعه”.. تلك كانت مقتطفات من حديث سيدة مع خطيب ابنتها لاستدراجه إلى سرقة محل كمبيوتر فى عين شمس.

تردد خطيب ابنتها فى طلبها وفى النهاية استسلم لها، واتفق مع صديقه على تنفيذ الخطة بدخول المحل وسرقة محتوياتها، وفى يوم الواقعة ذهب خطيب ابنتها وصديقه إلى المحل بأحد شوارع عين شمس وطلبا من مالكه إصلاح شاشة كمبيوتر تعطلت.

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أثناء فحص الشاشة باغته أحدهما بعصا وبدأ فى الاعتداء عليه، وحاول الضحية المقاومة ولكنهما أحكما السيطرة عليه وأغلقوا باب المحل وتناوبا عليه بالضرب حتى سقط غارقًا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

بحث اللصان فى كافة أرجاء المحل حتى عثرا على سبائك ذهبية ومبالغ مالية وهواتف محمولة قاما بالاستيلاء عليها وفرا هاربين بعد إغلاق المحل لحين المغادرة المنطقة خشية كشف أمرهما.

أسرع الشاب وصديقه إلى والدة خطيبته وقدم لها كل المسروقات للتصرف فى بيعها، وكذلك إتمام مراسم الزواج على ابنتها.

فرحت كثيرًا السيدة وابنتها لأنها جمعت ثروة فى وقت قصير وستتمكن من تجهيز ابنتها وغادر الشاب وصديقه فرحين ولكن بعد ساعات قليلة تبدلت إلى حالة من الخوف بعد انتشار خبر مقتل صاحب محل الكمبيوتر الشهير فى المنطقة.

المتهمين والمسروقات

فريق البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بدء فى تتبع خيوط الجريمة وفحص علاقات الضحية وسماع أقوال الشهود العيان وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة حتى توصل الى حل لغز الجريمة وتحديد هوية المتهمين.

مقتل صاحب محل فى عين شمس

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بغياب شقيقه مالك محل ألعاب كمبيوتر كائن بدائرة القسم.

وأضاف أنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه أشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة سائقى توك توك"لأحدهما معلومات جنائية"مقيمان بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما"تم ضبطها"بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه.

وأضاف المتهمان بقيامهما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفى محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

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