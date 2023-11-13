حبس تشكيل عصابي ارتكب 21 سرقة دراجات نارية 4 أيام
أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى ارتكب 21 حادث سرقة دراجات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في محافظة المنيا.
كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين 4 منهم لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية..وبحوزة اثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين - قصافة حديدية).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة "المنيا، أبو قرقاص" قسم شرطة المنيا")..كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
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