الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس تشكيل عصابي ارتكب 21 سرقة دراجات نارية 4 أيام

حبس تشكيل عصابى،
حبس تشكيل عصابى، فيتو

أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى ارتكب 21 حادث سرقة دراجات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في محافظة المنيا.

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كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين 4 منهم لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية..وبحوزة اثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين - قصافة حديدية).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة "المنيا، أبو قرقاص" قسم شرطة المنيا")..كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

 

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الدراجات النارية النيابة العامة سرقات الدراجات النارية قطاع الأمن العام مديرية أمن المنيا

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