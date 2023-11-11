السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل السفير خير الدين مساعد وزير الخارجية الأسبق

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، السفير الدكتور خير الدين عبد اللطيف محمد مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع افتتاح الدورة التدريبية الأولى حول المراسم والبروتوكول  وقواعد الاستقبال بجامعة قناة السويس، والموجهة للإداريين بالمكاتب الرئيسية بالجامعة. 

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أهمية دورة مراسم البروتوكول 

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بالسفير خير الدين عبد اللطيف والذي يحاضر بفاعليات اليوم الأول للدورة.

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وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أهمية موضوع الدورة، خاصة للعاملين بالمكاتب الرئيسية، والمنوط لهم التعامل والتفاعل مع كافة البروتوكولات والاستقبالات التي تتم بالمبنى الرئاسي للجامعة. 

وتابع "مندور" أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بالمبادئ الأساسية الآداب والمراسم والبروتوكول، والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة التي تتطلب الإلمام بقواعد المجاملات، وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات. 

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وحضر اللقاء الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسنين السعيد وكيل معهد الدراسات الأفروآسيوية.

ومن جانبه قدم السفير خير الدين عبد اللطيف الشكر لقيادات الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن البرتوكول يمثل نظام وقواعد للحياة وليس فقط على مستوى الدول، مشيدًا بوعي القيادات الجامعية باختيار موضوع الدورة التدريبية الذي يدخل في صميم عمل المكاتب الرئيسة وطبيعة العمل بها. 

جانب من اللقاء، فيتو 

أبرز محاور دورة البروتوكول 

وأضاف "خير الدين" أن المحاضرة يتم خلالها التعرف على الفرق بين السلوك الاجتماعي والسلوك الدبلوماسي في التعامل مع كبار الشخصيات، والتعريف بمراسم وبروتوكولات وآداب اللياقة وأصول المجاملة والفرق بينهما، مراسم زيارات كبار المسؤولين (الزيارات الرسمية، الزيارات الخاصة، زيارات المرور )، مراسم الحفلات والمناسبات والولائم، مراسم الملابس والزي، ولجنة الإعلام. 

كما أعلن الدكتور محمد سعد زغلول أن هذه الدورة هى بداية لمصفوفة تدريبية موجهه لتنمية قدرات العاملين في مجالات العلاقات العامة والإعلام، لافتًا إلى أن محاور الدورة التدريبية تشمل مفاهيم عامة، وأساليب التفكير الإنساني في حل مشكلات المراسم والإتيكيت والتعامل مع كبار الشخصيات، مهارات الاتصال الفعال لعمل المراسم، أساليب التعامل مع كبار الشخصيات، البرتوكول والمراسم، والتشريفات، البروتوكول وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية لكبار الشخصيات، وقواعد وآداب الإتيكيت الاجتماعي والرسمي لكبار الشخصيات. 

أساليب التدريب  

و أشار الدكتور حسنين السعيد أنها تشمل محاضرات نظرية، مناقشات مفتوحة موجهة، حالات ومختبرات عملية في الإتيكيت والبروتوكول، استخدام الحاسب الآلي في عرض محتويات البرنامج، عرض بعض أشكال الكاريكاتير التي وردت في الصحافة العربية والتي تتعرض لأساليب التعامل مع كبار الشخصيات. 

واصطحب الدكتور محمد سعد زغلول والدكتور حسنين السعيد معالي السفير إلى مقر عقد الدورة بمركز تنمية الموارد البشرية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد عبد الرحيم مدير مركز تنمية الموارد البشرية. 

جدير بالذكر أن السفير دكتور خير الدين عبد اللطيف محمد عطاالله شغل العديد من المناصب القيادية أهمها مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر سابقًا، ومستشار مجلس أمناء جامعة ظفار للتطوير سابقًا.

كما يحظى "خير الدين" بخبرات متنوعة في المجالات الدبلوماسية والأكاديمية والإدارية، كذا في مجال التدريب والقضايا الإنسانية والبيئية والتنمية المستدامة.

ففي مجال الدبلوماسية: كان " خير الدين " أول دفعته بمعهد الدراسات الدبلوماسية، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي المصري، وتدرج في المناصب، وصولًا إلى درجة سفير من الفئة الممتاز، وعمل سفيرًا لمصر لدى كل من جمهورية الهند، وسلطنة عُمان، وقبل ذلك عمل بسفارات مصر بالخارج في لندن، كنشاسا، وأديس أبابا، وموسكو، طهران، والدوحة.

وخلال فترة العمل بالديوان شغل "خير الدين" منصب مديرًا لمكتب السفير د. أسامة الباز، كما عمل مستشارًا منتدبًا بمكتب رئيس الجمهورية، ونائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية، ومساعدًا لوزير الخارجية ومديرًا لمعهد الدراسات الدبلوماسية، ومساعدًا للوزير للشئون المالية والإدارية، كما عمل عضوًا بمجلس مساعدي وزير الخارجية.

حصل على العديد من شهادات التقدير والجوائز والأوسمة، أهمها وسام النعمان من الدرجة الأولى من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس سلطان عُمان، وجائزة نهرو لعامين على التوالي.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس مساعد وزير الخارجية الاسبق دورة تدريبية مراسم البروتوكول

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