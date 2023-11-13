23 ألف طالب يؤدون الاختبارات إلكترونيا في 76 مقررا دراسيا بجامعة القناة (صور)

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة قناة السويس بدأت حيث أدى طلاب كلية الطب البيطري وكلية الآداب والتجارة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول إلكترونيا.

إجمالي عدد الطلاب

كما يؤدي طلاب كلية الطب الفرقة الخامسة الامتحانات النهائية، وبلغ إجمالي عدد المقررات 76 مقرر وعدد الطلاب 23552 طالب وطالبة.

الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة، فيتو

الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة، فيتو

تفقد الاختبارات في الجامعة

وفي سياق متصل قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية شملت كليات التربية، والحاسبات والمعلومات، ومعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، حيث اطمأن على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

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الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة، فيتو

الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة، فيتو

اختبارات جامعة قناة السويس

جدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية يتم إجراؤها في جامعة قناة السويس باستخدام منظومتين.. منظمومة Gourmet تحت إشراف الجامعة ويتم اختبار طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتجارة وفق هذه المنظمومة، حيث تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات على استخدامها والتعامل من خلالها.

الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة، فيتو

الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة، فيتو

وتقوم جامعة قناة السويس باستخدام منظمومة MKCL للاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويؤدي طلاب كليات الطب البيطري الاختبارات وفق هذه المنظومة، وتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على استخدامها والتعامل بها.

وتم تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات علي إدارة منظمومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة، فيتو

الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة، فيتو

ويتم أداء الاختبارات الإلكترونية تحت إشراف الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية، ونائب المدير التنفيذي الدكتورة دعاء حسني، وفريق المهندسين برئاسة المهندس حسن فريد، وفريق وحدات الاختبارات الإلكترونية بكليات الطب والطب البيطري والآداب والتجارة، والتربية والفريق الإداري بالمركز الأستاذ خالد غريب محمد والأستاذ حسام إبراهيم خليل محمد والأستاذ أحمد حسني.





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