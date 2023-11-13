الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سترحل لا محالة، تحركات سياسية في إسرائيل لإقالة بنيامين نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ظهر في الاحتلال الإسرائيلي، تحركات سياسية لإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منصبه على خلفية الإخفاق في عملية طوفان الأقصى، وفشله في استعادة الأسرى المحتجزين لدي حماس في غزة.

تحركات إسرائيلية لإقالة نتنياهو 

وتصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية في تل أبيب، للمطالبة بإقالة نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء والبحث عن بديل له، لإنقاذ الوضع المتأزم.

 

وفي هذا الصدد قالت إذاعة "كان" الإسرائيلية، اليوم، إن وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ بيني جانتس، عبر عن معارضته لأي تحرك سياسي محتمل للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه خلال الحرب على غزة.

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جانتس يرفض إقالة نتنياهو وقت الحرب

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن بيني جانتس قوله في محادثات خاصة: إنه "لا يمكن استبدال رئيس الوزراء في زمن الحرب، وذكرت مصادر مقربة من جانتس، أن المحادثات الرامية إلى إقالة نتنياهو "ليست أكثر من مجرد وهم"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست".

 

وفي سياق الحديث المتصاعد حول التحركات الرامية للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، أظهر استطلاع حديث للرأي العام، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية الجمعة الماضية، أن 26 % فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن نتنياهو أصبح غير ملائم لمنصب رئيس الوزراء، وبذلك انخفضت النسبة 1 بالمئة عن استطلاع الأسبوع الماضي.

 

ووفق الاستطلاع، اعتبر 52 % من الإسرائيليين، أي غالبية السكان، أن جانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، كما أيد 41 % من الإسرائيليين مغادرة غزة بعد الحرب، و44 % يريدون إبقاء سيطرة إسرائيل عليها.

 

وحال جرت انتخابات عامة في إسرائيل، اليوم، ووفقا لاستطلاع الرأي سيتقدم حزب الوحدة الوطنية برئاسة جانتس ليحصل على 40 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، مقابل 18 مقعدا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

أردوغان يتوقع إقالة نتنياهو من منصبه 

وأمس الأحد، خاطب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة".

 

وقال أردوغان في حفل افتتاح مشروع دار للعجزة، أمس: هذه الأيام جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره".

 

وتابع أردوغان: "لماذا؟ أولئك الجدود، أولئك الأطفال، أولئك من أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات ملفوفون في الأكفان، تلك الأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهن إلى القبر، لعناتهم لن تتركك تفلح".

 

وأضاف: "نتنياهو عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة. فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك".

 

وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى أن تركيا تتعامل مع ما يحدث في غزة من زاوية إنسانية فحسب.

 

وذكر أن بلاده تدرك مسئولياتها وتسعى للإيفاء بها عبر خطوات هادئة وحكيمة، مؤكدا أنها "لم تخذل في تاريخها من علق آماله بشعبها". 

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