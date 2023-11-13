الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تحذير شديد اللهجة من نتنياهو إلى حزب الله: لا تلعبوا بالنار

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

طوفان الأقصى، حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، حزب الله اللبناني من "اللعب بالنار" من خلال توسيع الهجمات على شمال إسرائيل.

ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نتنياهو قوله تعليقًا على تصاعد القصف في جنوب لبنان وشمال إسرائيل "هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا وضد المدنيين. هذا لعب بالنار".

وأضاف نتنياهو: "سيتم الرد على إطلاق النار هذا بنيران أقوى بكثير. وسنعيد الأمان للشمال وللجنوب وسندمر حماس".

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وتفجر قصف متبادل شبه يومي بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من ناحية وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من ناحية أخرى عبر الحدود، في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

 

حزب الله يضرب 3 مواقع لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية وتجمعات لجنود الاحتلال جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال "حزب الله" خلال بيان صادر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأضاف الحزب في بيان آخر: "‏دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 تجمعا لمشاة ‏العدو في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة".‏

وذكر في بيان جديد: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:15 من يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 تجمعًا لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة".

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ المضادة للدروع

خبير: حزب الله يكثف هجماته على جيش الاحتلال لتخفيف الضغط عن المقاومة الفلسطينية

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