خبير استراتيجي: ملف الأسرى سيكتب نهاية نتنياهو وحكومته
أكد الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجى، إن المظاهرات التي اندلعت في إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن الاسرى الاسرائيليين ستكتب نهاية بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الذي يرتكب المجازر بحق أطفال ونساء غزة دون تحقيق انتصار عسكري أو تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
وأضاف أن حكومة نتنياهو ستنتهي وتسقط مع انتهاء الحرب في غزة بعد الفشل الذريع لجيش الاحتلال في غزة.
وأشار إلى أن نتنياهو لا يفكر في قضية الاسرى ويسعى فقط لإنقاذ نفسه من المحاسبة بدليل أن طائرات الاحتلال تسبب في مقتل العشرات من الأسرى في غزة.
ولفت إلى أن نتنياهو يستغل قضية الاسرى في تحقيق أهدافه بتهجير أهالي غزة.
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