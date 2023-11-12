انقسام حاد في حكومة الاحتلال، وزير الحرب وزعيم المعارضة يهربون من مصافحة نتنياهو (فيديو)

الهجوم على غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والخسائر الفادحة لاتي تكبدتها دولة الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى، ظهرت خلافات بشكل علني بين أعضاء حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو



انقسام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وفي مقطع فيديو ظهر ووزير الحرب يوآف غالانت، وعضو مجلس وزراء الحرب زعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس، يتجاهلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما قام بالإنتهاء من كلمته التي ألقاها وتجنبا مصافحته.

وفي وقت سابق تعرض نتنياهو لهجوم شرس بسبب عملية طوفان الأقصى، من قبل عضو مجلس وزراء الحرب زعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس، وكذلك زعيم المعارضة يائير لابيد، بسبب منشور كتبه على حسابه بمنصة "إكس"، يصر فيه على أنه لم يتلق أي تحذيرات من "نوايا الحرب" لحماس في أي مرحلة.

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وقال نتنياهو في المنشور: "خلافًا للادعاءات الكاذبة: لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من جانب حماس".

تصدع البيت الاسرائيلي من الداخل …

تجاهل جان وجالنت لنتنياهو بعد نهاية الكلمة..

pic.twitter.com/6zmNemwJFR — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) November 11, 2023

وأضاف نتنياهو أن التقييم الاستخباراتي للمسئولين الأمنيين هو أن حماس لن تبادر إلى خطوة هجومية: "جميع المسئولين الأمنيين، بما في ذلك رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الشاباك، قدروا أن حماس "تم ردعه".

هجوم حاد على نتنياهو

وأكد نتنياهو أن هذا هو التقييم الذي تم عرضه مرارا وتكرارا على رئيس الوزراء والحكومة من قبل جميع قوات الأمن وأجهزة المخابرات، بما في ذلك حتى قبل اندلاع الهجوم.

وتعرض نتنياهو لهجوم حاد من المسؤولين الإسرائيلين بعدما تنصل من مسؤولية عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، ملقيا بالمسؤولية على الجيش والشاباك والمخابرات.



إلا أنه تراجع عن تصريحاته في وقت لاحق، واعتذر وذلك بعد الانتقاد الحاد الذي تعرض له من قبل المعارضة والمسؤولين في إسرائيل.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الهجوم البريالذي يشنه على قطاع غزة سواء في عدد الجنود الكبير الذين قتلو أو المعدات التي تم تدميرها من قبل قوات القسام.