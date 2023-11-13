الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

شباب الشرقية تنظم لقاء عن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

لقاء عن المشاركة
لقاء عن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، فيتو

وافق الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، على تنفيذ الخطة المحلية المقترحة لبرنامج التعليم المدني عن شهر نوفمبر للعام المالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ وذلك تنفيذًا للتوجيهات بضرورة العمل في مجال صقل مهارات ورفع قدرات العاملين بمراكز الشباب وتوعية المشرفين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

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تحت رعاية الوزير والمحافظ 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور وكيل اول الوزارة وبإشراف الدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب  والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وامل وصفى أخصائي التعليم بالمديرية  . 

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تنفيذ البرنامج التثقيفي لرفع كفاءة مسئولي البرلمان 

وبناء على تلك الموافقة نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني البرنامج التثقيفي رفع كفاءة مسؤولي البرلمان بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بحضور دكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب ودكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني. إذ تحمل الحملة القومية للمشاركة السياسية شعار  "، شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " 

الدكتور يحيى الدهشان أحد الأساتذة المتخصصين 

وجاء ذلك بمشاركة دكتور يحي الدهشان أحد الأساتذة متخصصين في القانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز  المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث السادة العاملين بالجهاز التنفيذي والمواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة. 

الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة 

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء  بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول يتضمن تضافر جهود أجهزة الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

الدكتور أيمن عبد المقصود 

وأشار الدكتور أيمن عبد المقصود إلى أن المرحلة الحالية تقتضي المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة لرسم خارطة الطريق واستكمال مسيرة التنمية لبناء الجمهورية الجديدة وقد تلقى الدكتور يحي الدهشان أسئلة المشرفين وتم الرد عليها وشهد اللقاء تفاعل بين الحضور والمحاضر.

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 الهيئة الوطنية للانتخابات 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت: إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

وتم التنفيذ الجلسة  بحضور ١٢٥ من مسئولي البرلمان بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب العاملين بالقطاعات الإدارية المختلفة  بالهيئات الرياضية والشبابية.  

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الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي الدكتور ممدوح غراب وزير السباب والرياضة محافظ الشرقية الدكتور ايمن عبدالمقصود

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