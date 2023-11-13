الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

النيابة تحقق مع 4 أشخاص تشاجروا أمام مدرسة بالبساتين

مشاجرة البساتين،
مشاجرة البساتين، فيتو

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة تشاجر بين أربعة أشخاص أمام إحدى المدارس، وإصابة أحدهم بجروح، وأمرت النيابة بحجز طرفي المشاجرة علي ذمة التحريات، في اتهامهم بالتشاجر وإثارة الذعر أمام المدرسة واتهام أحدهم بعرض ادعاءات كاذبة عن ملابسات الواقعة.

كما أمرت بعرض المصاب على لجنة طبية لبيان ما لحق به من جروح وإصابات وإعداد تقرير بها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المدرسة لكشف ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية تتابع تداول منشور لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعومًا بصور لمدير إحدى المدارس مصابًا بجروح قطعية بالجسد وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، والزعم بقيام سيدة باستئجار عدد من الخارجين على القانون للإعتداء عليه بمحل عمله بدائرة قسم شرطة البساتين.

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وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين كلٍ من طرف أول (صاحب المنشور "فنى كهرباء، مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثان (3 أشخاص "ربة منزل وزوجها ونجلهما" ) وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك لرفض الأول السماح للطرف الثانى بالدخول للمدرسة لتقديم شكوى ضد إحدى المدُرسات لإساءتها معاملة نجلتهما، وقرر لهم أنه مُفوض من قِبل بعض أولياء الأمور للتعامل مع إدارة المدرسة بالنيابة عنهم وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى ُمحدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وأضاف الأول بقيامه بالادعاء على خلاف الحقيقة أنه يعمل بالمدرسة وأن المشاجرة داخل المدرسة للاهتمام بالبلاغ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة قسم شرطة البساتين نيابة البساتين موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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