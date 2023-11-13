الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية فى الإسكندرية

ضبط عاطلين بحوزتهما
ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية، فيتو

ضبطت مباحث الآداب، عاطلَين بالإسكندرية لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 

ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية فى الاسكندرية 

 

 

ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية فى الاسكندرية 

 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لهاعبر مواقع التواصل الإجتماعى.

حملات أعلى الطرق تحرر ‏62048 مخالفة مرورية متنوعة

ربة منزل تحرض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ى(كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهتهما أقرابنشاطهما  لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فىالألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة محافظة الإسكندرية مكافحة الجريمة وزارة الداخلية الالعاب النارية

مواد متعلقة

حملات أعلى الطرق تحرر ‏62048 مخالفة مرورية متنوعة

ربة منزل تحرض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

الأمن المركزي يستقبل وفدًا من الاتحاد الأفريقي ومسئولي قدرة إقليم شمال أفريقيا

الأمن العام يكشف تفاصيل جديدة في مقتل موظف على يد حماته وزوجها بسوهاج

الأمن العام يضبط 5 عاطلين وسيدتين بحوزتهم كميات من المخدرات (صور)

ضبط صاحب محل بحوزته عملات أجنبية في البحيرة

القبض على شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبى بالمنيا

القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

قائمة أسعار سجائر فيليب موريس مصر بعد الزيادة (إنفوجراف)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

هل ينتقل ثنائى الأهلى إلى سموحة؟

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

رئيس الوزراء يقرر تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم

تدريب صباحي لمنتخب مصر قبل السفر لليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية