ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية فى الإسكندرية
ضبطت مباحث الآداب، عاطلَين بالإسكندرية لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لهاعبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ى(كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهتهما أقرابنشاطهما لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فىالألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
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