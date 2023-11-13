أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، سعر الذرة المستوردة وعلف الصويا يعاود الارتفاع

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الإثنين

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13800 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13800 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12700 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 12800 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14600 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الإثنين، سجلت صويا 46% بسعر 32 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 32 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 30 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21300 جنيه، علف بادي 23% نحو 21700 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21400 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21100 جنيه.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20 ألف جنيه، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الإثنين نحو 19500 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الإثنين، سعر قدره 42 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 10500 جنيه، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 12900 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14350 جنيها، دقيق مستخرج 27 نحو 14500 جنيهًا.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 50500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 51 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الإثنين

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 55 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 50 ألف جنيه، زيت ذرة مكرر بسعر 52 ألف جنيه.