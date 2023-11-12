تباين أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

Advertisements

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13300 جنيه، ذرة برازيلي نحو 13300 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14100 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الأحد، سجلت صويا 46% بسعر 31 ألف جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 31 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 29 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21300 جنيه، علف بادي 23% نحو 21700 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21400 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21100 جنيه.

وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأحد نحو 19500 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20 ألف جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأحد، سعر قدره 42 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 10500 جنيه، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأحد

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأحد، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 12900 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأحد

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأحد، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14350 جنيها، دقيق مستخرج 27 نحو 14500 جنيهًا.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأحد

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 50500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 51 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الأحد

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 50 ألف جنيه، زيت ذرة مكرر بسعر 52 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 55 ألف جنيه.