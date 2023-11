ليوناردو دي كابريو أشهر عازب في هوليوود، حصد جائزة أوسكار بعد 6 ترشيحات

ليوناردو دي كابريو ، فتى هوليوود المدلل، هذا هو اللقب الذي عرف به الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، بعد نجاحه الباهر وتربعه على عرش هوليوود، بسبب دوره في فيلم تايتنك، وعلى الرغم من اقتراب ليوناردو، من اتمام عامه الخمسين، إلا أن تصرفاته ما زالت تصرفات فتى مدلل.

رقص وكايروكي وحفلة ضخمة، ليوناردو دي كابريو يحتفل بعيد ميلاده الـ ٤٩

ونشر موقع TMZ، مقطع فيديو قصير، من حفل عيد ميلاد ليوناردو دي كابريو الـ ٤٩، والذي أقيم ليلة السبت الماضي، يظهر فيها النجم الشهير، وهو يرقص ويغني كايروكي، مع أصدقائه، الذين حملوه علىأكتافهم، احتفالا به.

وأقام ليوناردو دي كابريو حفل عيد ميلاده في إحدى النوادي الليلية الشهيرة، في أغلى منطقة في أمريكا، وهي بيفرلي هيلز، وسط حضور عدد من نجوم هوليوود، الذين شاركوا صاحب عيد الميلاد الغناء في الميكروفون انغام موسيقى الهيب هوب الكلاسيكية، والراب، ومن أبرزهم، المغني ليل واين الذي كان ضيف الليلة الموسيقية، بامتياز.

#LeonardoDiCaprio parties hard at 49th bday bash this weekend with guests including #LadyGaga pic.twitter.com/RAIXvMcQpH — All Tea All Shade (@TeaTimeTips2) November 12, 2023

علاقة يوناردو دي كابريو من جيل هوليوود الجديد

ويحظي ليوناردو دي كابريو، مع جيل هوليوود الجديد، بعلاقة طيبة، حيث عبر الممثل تيموثي شالاميت، في تصريحات صحفية، عن حبه وتقديره لليوناردو دي كابريو، كاشفها عن النصيحة التي أخبرها به النجم في عام 2018، حيث قال له:"وضع ذراعه حولي في الليلة الأولى التي التقينا فيها، وقدم لي بعض النصائح، وقال لا مخدرات قوية، ولا أفلام أبطال الخارقين".

ليوناردو دي كابريو اشهر عازب في هوليوود

وعلى الرغم من اقتراب ليوناردو دي كابريو، من إتمام عامه الـ٥٠، إلا أنه لم يتزوج قط، ولم ينجب حتى الآن، وهو ما يجعله أشهر عازب في هوليوود، خاصة أنه معروف عنه، عشقه للارتباط بفتيات دون سنه الـ٢٥ عاما، ويفضل أن يعملوا عارضات أزياء، وهو ما يضعه في مرمى الهجوم والسخرية، من جانب وسائل الإعلام.

ثروة ليوناردو دي كابريو

ويعد ليوناردو دي كابريو أحد أغنياء هوليوود، حيث تبلغ ثروته حسب آخر إحصائية لمجلة فورنس 245 مليون دولار أمريكي، جني معظمها من الأفلام التي شارك فيها، وعقود الإعلانات، والشراكة مع العلامات التجارية.

ليوناردو دي كابريو أحد أشطر ممثلي هوليوود

يعتبر ليوناردو دي كابريو، أحد أنجح الممثلين في هوليوود، وهو ما جعله يحصد جائزة أوسكار عام ٢٠١٦، بعد ٦ ترشيحات للجائزة.

وحاز أخر فيلم لليوناردو دي كابريو، Killers of the Flower Moon، علي إعجاب الجمهور، والنقاد، حيث اتفق أغلب النقاد، الذين شاهدوا فيلم Killers of the Flower Moon، أن الممثل ليوناردو دي كابريو، قدم أفضل أداء له، والأكثر مرونة، طوال حياته المهنية.

ووصف الأغلبية من النقاد، أداء ليوناردو دي كابريو، بالمثالي جدًا، حيث يلعب دور رجل معقد، وليس بالضرورة شريرًا، ولكنه ساذج ومتواطئ، كما أشاد جميع النقاد، بمشاهده مع الممثلة 'ليلي جلادستون'.

ظهرت الآراء الأولية النقدية، عن فيلم KILLERS OF THE FLOWER MOON، بعد عرضه العالمي الأول، ضمن فعاليات الدورة ٧٦ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وأجمع غالبية النقاد، أن الثلاثي سكورسيزي ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، قدما تحفة فنية، فيما يرى البعض الآخر، أن هناك بطئا بسيطا في سرد الأحداث، لكن الذي يتفق عليه الجميع أن طاقم العمل بأكمله قدموا أفضل الأداءات الفنية، في مسيرتهم الفنية، بما فيهم كل من الممثلين ليوناردو، ودي نيرو.

وكتب أحد النقاد، عن الفيلم قائلا:"هذا العمل هو فيلمي المفضل الجديد في مهرجان كان، يقدم سكورسيزي ملحمة جريئة، ومذهلة، لا تشعر خلالها أبدًا بوقتها الطويل أبدًا، هذا درس في صناعة الأفلام من أفضل مخرج على قيد الحياة، مع أداء لا تشوبه شائبة من طاقم التمثيل بأكمله".

فيما قال ناقد آخر: "ببساطة.. سكورسيزي يبحث عن الفوز بجائزة الأوسكار الثانية، والترشيح الثامن في مسيرته الفنية".

فيما حصل فيلم KILLERS OF THE FLOWER MOON، على تقييمات وصلت للعلامة الكاملة ١٠٠٪، على موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما العالمية في تاريخ 20 اكتوبر.

العرض العالمي لـ KILLERS OF THE FLOWER MOON

وشهد العرض العالمي الأول لفيلم المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، والممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، والممثل الشهير روبرت دى نيرو، ضمن فعاليات الدورة ٧٦ لمهرجان كان السينمائي الدولي، حضور عدد من نجوم هوليوود، أبرزهم النجمة العالمية كيت بلانشيت، والنجم توبي ماجواير، وسلمي حايك، وغيرهم.

فيلم KILERS OF THE FLOWER MOON، عاد من خلاله، المخرج مارتن سكورسيزي، للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي، بعد انقطاع دام 37 عاما.

وشارك مارتن سكورسيزي، آخر مرة في مهرجان كان السينمائي عام 1985، من خلال فيلم After Hours، الذي كان ينافس ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان، وحصل مارتن آنذاك على جائزة أفضل مخرج.