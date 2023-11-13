وزير الطيران يبحث مع رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بچيبوتي سبل التعاون

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أبو بكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بچيبوتي، وذلك على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF والمقام خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وزير الطيران يلتقي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بچيبوتي لبحـث التعاون المشترك

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، ومن بينها دراسة تشغيل خطوط طيران جوية وتجارية ورحلات شحن جوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية چيبوتي لتسهيل حركة النقل للركاب والبضائع بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال صناعة النقل الجوي، حيث من المقرر إرسال خبراء من شركتى مصر للطيران وإيركايرو إلى چيبوتي خلال الفترة القادمة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم وتعاون لدولة چيبوتي الشقيقة في هذا المجال.

Advertisements

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس حلمي إلى دعم وزارة الطيران المدني لدولة چيبوتي لتطوير قطاع الطيران المدني بها وتحقيق الإستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة إمكانية تسيير خط جوي مباشر يربط البلدين.

وأكد أن وزارة الطيران المدني حريصه كل الحرص على استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف أنشطة الطيران المدني خاصة وأن مصر وچيبوتي تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية متميزة.

ومن جانبه أشاد أبو بكر عمر هادي بما لمسه من أعمال تطوير وتحديث بقطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدني المصرية وشركاتها التابعة نظرًا لما تتمتع به من خبرات وكوادر متخصصة على أعلى مستوى في مجال الطيران المدني.